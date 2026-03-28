Kevin je sa ženom i djetetom ostao zatrpan u snijegu: 'Skoro sam odustao...'

U Lici problemi sa snijegom. Oko tri i pol tisuće ljudi na širem području Plitvica je bez struje još od jučer ujutro. Pod velikim količinama mokrog i teškog snijega, pali su i vodovi dalekovoda. Pomažu i ralice, ali i traktori Hrvatskih šuma. No, neke ceste još nisu prohodne za sve.

Kombi mlade obitelji iz Donjeg Miholjca, koja je kampirala u blizini Korenice, ostao je zatrpan u snijegu. Spasili su ih korenički vatrogasci nakon čega su sa svojim jednoipolgodišnjim sinčićem smješteni u prihvatni centar u koreničkom Đačkom domu.

Kevin Markus, Donji Miholjac otkrio je što se dogodilo.

"Pješačio sam do dolje da odem do obližnjeg naselja, da pronađem možda nekoga s traktorom da nas odvuče, ali jako dubok snijeg, ja sam se jedva vratio natrag. Zamrzle su mi i noge i ruke, skoro sam i odustao, jedva sam došao", kaže i dodaje da se zabrinuo za njh dvoje.

Ivan Bobinac, voditelj smjene JVP Plitvička Jezera: "Dva kilometra smo mi hodali pješke, a snijeg je bio od 80 do metar dubok. Kad smo ih gore našli mi smo ih okomotali dekom i čekali smo da nam dođe radni stroj da se možemo vratiti do našeg vozila".

