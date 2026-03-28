ZAPANJUJUĆA SNIMKA /

Munja pogodila najvišu zgradu na svijetu

Snažno nevrijeme pogodilo je i Dubai, a obilne kiše uzrokovale su poplave i probleme u prometu. Tijekom oluje nastala je i ova zapanjujuća snimka.

Najvišu zgradu na svijetu,Burj Khalifu, pogodila je munja. Unatoč zastrašujućim prizorima, vlasti poručuju da nema opasnosti jer je zgrada opremljena sustavima zaštite od munje.

Riječ je o rijetkim i intenzivnim vremenskim uvjetima za to područje, koji su izazvali veliku pažnju na društvenim mrežama.

28.3.2026.
20:11
RTL Danas
Burj KhalifaNeboderMunja
