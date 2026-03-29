FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
riječ stručnjaka /

Što donosi neočekivana pauza? RTL-ovi komentatori otkrili planove momčadi nakon Japan

Nakon Velike nagrade Japana slijedi neuobičajeno duga pauza u kalendaru, što je otvorilo brojna pitanja o tome kako će momčadi iskoristiti gotovo mjesec dana bez utrkivanja.

U RTL-ovom studiju Ivica Blažičko i Neven Novak analizirali su situaciju i objasnili što se može očekivati u tom razdoblju. Prema njihovim riječima, većina timova će ovu stanku iskoristiti za detaljnu analizu dosadašnjeg dijela sezone. Fokus će biti na sastancima s konstruktorima i tehničkim timovima, gdje će se raditi presjek performansi i definirati smjer razvoja bolida za nastavak prvenstva.

Takve pauze, istaknuli su, često služe kao ključna točka za donošenje važnih odluka  od tehničkih nadogradnji do prilagodbi strategije. Posebno zanimljivo pitanje koje se otvorilo u studiju odnosi se na Mercedes. Nakon vrlo dobrog ulaska u sezonu, postavlja se dilema može li im ovakav prekid narušiti ritam i momentum koji su izgradili u prvim utrkama.

VOYO logo
29.3.2026.
6:51
Tonko Medvedec
Velika Nagrada JapanaF1 Vijesti
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa