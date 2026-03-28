Najbrži vozač svijeta o crnom početku vikendu: 'Ne znam što da kažem…'

Max Verstappen nastavlja suočavati se s problemima Red Bulla koji ga prate ove sezone. Na kvalifikacijama za Veliku nagradu Japana na Suzuki, četverostruki svjetski prvak nije uspio ući ni u Q3, što je za njegov kalibar vozača nečuveno i jasno pokazuje da RB22 i dalje pati od ozbiljnih tehničkih problema.

U prvom segmentu kvalifikacija Verstappen je bio deveti, dok je u Q2 postavio deseti najbrži krug, samo 0,024 sekunde iza momčadskog kolege Isacka Hadjara i 0,049 ispred Audijevog Nica Hulkenberga. Unatoč poboljšanju od jedne desetinke na posljednjem pokušaju, Verstappena je u posljednjem trenutku pretekao rookie Arvid Lindblad za šest desetinki, što ga je gurnulo u “drop zone” i spriječilo prolazak u Q3.

Na radiju je odmah signalizirao probleme: “Mislim da nešto nije u redu s bolidom, potpuno je nevozljiv u ovom kvalifikacijskom krugu. Stražnji dio jednostavno ‘poskakuje’ pri velikoj brzini.”

Nakon sesije, Verstappen je za medije objasnio da momčad pokušava riješiti tehničke probleme koji nisu vezani uz pogonsku jedinicu: “Radili smo promjene cijeli vikend, ali bolid i dalje ima problematične točke. U kvalifikacijama je situacija bila još gora nego na trećem slobodnom treningu. Kad pokušate maksimalno pritisnuti, auto jednostavno ‘divlja’. Nije ugodno niti daje samopouzdanje u zavojima, nisam mogao više pritisnuti.”

Iako bolid nije u pitanju snaga motora, Red Bull se trenutno muči s kontrolom i stabilnošću RB22: “Melbourne je bio bolji, a onda su se dogodile promjene koje nismo ni radili, što je veliki problem”, dodao je Verstappen.

Na pitanje kako se nosi s tim frustracijama, Verstappen je priznao: “Više se ni ne frustriram. Došao sam do faze da me ništa ne uzrujava niti razočarava. Ne znam kako to opisati, ali jednostavno prihvaćam situaciju.”

Što se tiče svjetla na kraju tunela, Verstappen je optimističan: “Sigurno ćemo u nadolazećim tjednima i mjesecima riješiti nekoliko stvari i poboljšati bolid.”

