Prijetnje po zagrebačkim kvartovima poput ovog dimnjaka: 'Vjerojatno je bio napuknut od ranije'

Zagrebački su vatrogasci u posljednja tri dana imali su više od 1200 intervencija, a posao još nije gotov. U pomoć su im zato stigle kolege diljem zemlje. U parku Maksimir palo je 3 tisuće stabala, a oštećeno je više od 150 automobila. Grad je objavio i gdje i kako prijaviti štete.

Štete koje je napravio vjetar po zagrebačkim krovovima i dalje predstavljaju prijetnju. Poput ovog dimnjaka zgrade u Folnegovićevom naselju.

"Izgleda da ga je samo prevalio. Jer su antene dvije satelitske bile na njemu. Vjerojatno su djelovale kao jedro. A vjerojatno je bio napuknut od ranije", kaže Igor Mijelović, predstavnik suvlasnika zgrade u Zagrebu.

Sada dva stana nemaju grijanje, ali opasnost za pješake je maknuta. Vatrogasci su dosad imali više od 1200 intervencija.

"Tu smo imali skidanje dimnjaka, uklanjanje crijepova koji mogu pasti. Za sad je situacija u redu, to je ostatak koji treba naknadano odraditi", rekao je Filip Vrbanec, Javna vatrogasna postrojba Varaždin.

Nakon što su odradili štete na svom području, ovi vatrogasci stigli su jutros iz Varaždina. Uz njih, zagrebačkim su u pomoć došli i iz Čakovca, Koprivnice, Daruvara i Petrinje. Pomažu i brojna dobrovoljna društva.

