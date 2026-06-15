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'SVAKA JE VAŽNA' /

Debitanti na Svjetskom prvenstvu bijesni na Čeferina: 'Zaslužujemo poštovanje!'

Debitanti na Svjetskom prvenstvu bijesni na Čeferina: 'Zaslužujemo poštovanje!'
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Foto: Hasan Bratic/Sipa Press/Profimedia

Predsjednik UEFA-e je rekao da je to prošireni format doveo do većeg broja nezanimljivih utakmica

15.6.2026.
13:23
Hina
Hasan Bratic/Sipa Press/Profimedia
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Nogometne reprezentacije koje su se zahvaljujući proširenom formatu plasirale na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku izrazile su nezadovoljstvo izjavom predsjednika Uefe Aleksandra Čeferina, koji je prošlog tjedna na jednoj konferenciji u Ljubljani kazao da je to dovelo do većeg broja nezanimljivih utakmica. 

"Za naše države ne postoje nevažne utakmice i oštro odbacujemo takve ocjene. Svaka država koje se je plasirala na svjetsko prvenstvo zaslužuje poštovanje, jer je to izborila na terenu. Također, svaki navijač ima pravo sanjati i svaka utakmica je važna za milijune ljudi po cijelom svijetu. Nogomet ne pripada samo izabranoj skupini naroda, a njegova snaga je u univerzalnosti. Zato odbacujemo stajalište predsjednika Uefe. Mislimo da nogomet mora rasti, nuditi nove mogućnosti i biti nadahnuće za nove generacije kako bi imao svjetski značaj. Svaka utakmica je važna", navodi se u izjavi za javnost Zelenortskih otoka, Curacaa i Uzbekistana, koji su prvi puta na SP-u, te Haitija i DR Konga, koji su posljednji puta bili na SP-u 1974. godine

Izjavu su podržali nogometni savezi Alžira, Tunisa, Maroka, Egipta, Gane, Senegala, Obale Bjelokosti i Južne Afrike.

Ekipa Curacaa je u nedjelju u svojoj prvoj utakmici na SP-u izgubila od Njemačke sa 1-7. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Debitanti
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