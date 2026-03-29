Skok cijena voća i povrća, trgovcima stižu novi cjenici: 'Mi ćemo to jako osjetiti!'

Od većih cijena goriva do većih cijena i na policama trgovina. Da neki trgovci već imaju nove cjenike, primijetili su u potrošačkoj platformi "Halo, inspektore".

"Neki proizvodi su u posljednjih nekoliko dana zaista poskupili ili su poskupili minimalno. Za razliku od velikih trgovačkih lanaca koji tek najavljuju, mali su očito iskoristili da malo podignu cijene", kaže savjetnik potrošačke platforme 'Halo, inspektore' Josip Kelemen.

I to, kaže, cijene hrane, odnosno svježeg voća i povrća. "Poskupljenja koja su trenutačno na policama prije svega voća i povraća su otprilike 10 do 15 posto, a negdje su otišle 20 posto. Primjerice, na tržnicama se vidi da su naši mnogi proizvođači iskoristili priliku da podignu cijenu uoči Uskrsa", dodaje Kelemen.

Trgovcima stižu novi cjenici

Da trgovcima stižu novi cjenici, već su nam ranije potvrdili iz HUP-ove Udruge trgovine. Pravdaju to poskupljenjem energenata i većim troškovima logistike i transporta. No, za premijera - opravdanja nema.

"Malo osjećaja za realnost kod svih aktera bi bilo dobro pa i amortiziranja djela troškova ako treba", poručio je premijer Andrej Plenković.

Vlada je, podsjeća, produžila subvencije na struju i plin i ograničila cijene goriva. "Nitko nije došao sada u poziciju da bi mogao pravdati tako manji rast cijena energenata da se to onda kasnije reflektira na čitavom lancu formiranja cijena", kaže Plenković.

Lančana pokupljenja neizbježna

No, da su lančana poskupljenja neizbježna jer sukob na Bliskom istoku dovodi do značajnog porasta cijena energenata, ističe prodajni stručnjak Pavić. "Dakle, da - u kratkoročnom razdoblju očekujem rast cijena hrane poglavito i rast svih životnih troškova jer cijene energenata su takve da su uključene u apsolutno sve, pa čak i u ovu našu odjeću koju nosimo. Ako se cijela ova stvar zaustavi u nekakvom razumnom roku - tjedan, dva moglo bi se dogoditi da cijene padnu ponovno i da se cijela stvar poravna za mjesec-dva, ali ako se ovo nastavi nisam optimist za ovu godinu i što se tiče našeg rasta BDP-a", kaže prodajni konzultant Emil Pavić.

Pa građanima savjetuje da u potrošnji budu racionalni. "Ne samo pojedinci građani, nego i država s proračunom. Ja vjerujem da oni sada rade na tome da se smanje troškovi, da se amortiziraju udarci koji dolaze. U jednoj maloj ekonomiji kao što je Hrvatska, mi ćemo to jako osjetiti. To svakako", dodaje Pavić..

A da bi to što manje osjetili u trgovinama, u Vladi ne isključuju da se lista 100 proizvoda s ograničenim cijenama i proširi.