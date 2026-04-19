Irina i Serhij zadnji su par koji se vjenčao u Černobilu: 'Bilo je kao da gledate u oko vulkana'

Bilo je nešto poslije ponoći kada je Irina Stetsenko završila s noktima za svoje vjenčanje, otvorila balkonska vrata i borila se s živcima da zaspi. U obližnjem stanu prepunom gostiju, njezin zaručnik Serhij Lobanov spavao je u kuhinji na madracu.

Odjednom je tutnjava poremetila tišinu, kaže Irina za BBC. "Bilo je kao da puno aviona leti iznad glave, sve je brujalo, a staklo na prozorima se treslo."

Serhij kaže da je "osjetio podrhtavanje, kao da je prošao nekakav val", pitao se je li to blagi potres i ponovno zaspao.

Kobno jutro

Devetnaestogodišnja pripravnica učiteljica i 25-godišnji inženjer elektrane radovali su se bračnom životu u novoizgrađenom sovjetskom gradu Pripjatu. Ono što nisu znali je da se najgora svjetska nuklearna katastrofa odvija manje od 4 kilometra dalje.

Reaktor broj četiri u elektrani Černobil - u današnjoj sjevernoj Ukrajini - eksplodirao je, izbacivši radioaktivni materijal koji se proširio po cijeloj Europi. Četrdeset godina kasnije, visoko radioaktivni ostaci elektrane nalaze se u ratnoj zoni.

Par sada živi u Berlinu, nakon što su po drugi put promijenili svoje živote - ovaj put kako bi izbjegli sukob, a ne nuklearnu katastrofu.

Ali tog jutra 26. travnja 1986., Serhij se sjeća kako se probudio oko 6 sati, pun uzbuđenja, i otkrio da je dan njegovog vjenčanja osvanuo prekrasno sunčan. Imao je neke poslove za obaviti. Kaže da je vani vidio vojnike u plinskim maskama i muškarce kako peru ulicu pjenastom otopinom. Neki muškarci koje je poznavao s posla u nuklearnoj elektrani rekli su mu da su hitno pozvani jer se "nešto dogodilo", ali nisu znali što.

Dok je gledao iz prijateljevog stana u neboderu, ugledao je dim kako se diže iz reaktora četiri. Kasnije će postati jasno da su vatrogasci i radnici elektrane proveli noć riskirajući smrtonosne doze zračenja kako bi se uhvatili u koštac s ogromnim toksičnim požarom.

"Osjećao sam se malo tjeskobno“, rekao je. Koristeći svoju obuku, uzeo je malo tkanine, navlažio je i stavio preko ulaza u stan kao mjeru opreza kako bi uhvatio radioaktivnu prašinu, a zatim je požurio na tržnicu. Neobično za subotnje jutro, bila je pusta, pa je ubrao pet tulipana za buket.

Dan kao i svaki drugi?

Irina, koja je boravila s majkom u obiteljskom stanu, kaže da je telefon neprestano zvonio cijelu noć. Kaže da je majka zvučala "uznemireno" jer su je susjedi zvali i rekli da se "dogodilo nešto strašno". Ali detalja nije bilo mnogo.

U Sovjetskom Savezu informacije su bile strogo kontrolirane. Uključili su radio, ali nije bilo spomena ni o kakvom incidentu.

Ujutro je njezina majka nazvala vlasti: "Rekli su joj da ne paničari, svi planirani događaji u gradu trebaju se održati."

Službeno, sve se nastavilo kao i obično. Djeca su poslana u školu.

Kasnije tog dana, mladenka, mladoženja i gosti su se u koloni automobila odvezli do Palače kulture, poznate po održavanju svečanih događaja i popularnih diskoteka. Zavjete su izrekli stojeći na tkanini izvezenoj njihovim imenima, a zatim su se s gostima preselili u obližnji kafić.

Ali svadbena gozba je bila "tužna", a ne svečana, prisjetio se Serhij. "Svi su razumjeli da se nešto dogodilo, ali nitko nije znao detalje".

Za svoj prvi ples uvježbavali su tradicionalni valcer, ali s rastućom spoznajom da se sprema tragedija, "od prvih koraka smo izašli iz ritma", prisjeća se Irina. "Samo smo se zagrlili i kretali u zagrljaju." Zatim su se - iscrpljeni, ali konačno kao muž i žena - vratili u stan prijatelja.

Hitna evakuacija

U ranim jutarnjim satima u nedjelju, drugi prijatelj je pokucao na vrata, rekavši im da požure prema evakuacijskom vlaku, koji je trebao krenuti u 5 sati ujutro. Jedina dodatna odjeća koju je Iryna imala sa sobom bila je tanka haljina za drugi dan proslave, pa je ponovno obukla vjenčanicu kako bi se požurila vratiti u majčin stan da se presvuče.

"Bila sam u vjenčanici i trčala sam bosa po lokvama", kaže Irina. Još je bilo mračno dok su iz vlaka vidjeli sjaj srušenog reaktora. Bilo je "kao da gledate u oko vulkana", kaže Serhij.

U službenoj objavi, kada je stigla, evakuacija je opisana kao "privremena". "Otišli smo na tri dana, ali na kraju smo otišli do kraja života", dodaje.

Sovjetski Savez je bio žestoko kritiziran zbog sporosti u otkrivanju razmjera katastrofe. Tek dva dana nakon eksplozije - nakon što je u Švedskoj otkrivena radijacija - priznao je da se dogodila nesreća. Prošlo je više od dva tjedna prije nego što je sovjetski vođa Mihail Gorbačov o tome javno progovorio.

'Bojala sam se roditi'

Dok je čišćenje nakon katastrofe počelo, Irina i Serhij su boravili kod njezine bake, oko 300 km udaljene u Poltavskoj oblasti, istočno od Kijeva.

Nekoliko dana nakon što su stigli, liječnici koji su pratili evakuirane zbog zračenja dali su im neočekivane vijesti - Irina je bila trudna tri mjeseca. Sjeća se kako je plakala kad je otkrila da liječnici upozoravaju da je izloženost zračenju mogla utjecati na nerođene bebe i savjetuju ženama koje su bile izložene zračenju da pobace: "Bojala sam se roditi dijete i bojala sam se pobačaja."

No, suosjećajna liječnica ohrabrila ju je da nastavi s trudnoćom i Irina je rodila zdravu djevojčicu Katju. Desetljećima kasnije, i sama je postala majka, a Serhij i Irina sada imaju 15-godišnju unuku.

Par smatra da je nuklearna nesreća utjecala na njihovo zdravlje, iako to liječnici nisu potvrdili. Irina je morala na zamjenu oba koljena i vjeruje da joj je zračenje možda oslabilo kosti. Misle da bi zračenje moglo biti faktor u srčanom udaru koji je Serhij doživio 2016., tjedan dana nakon što je posjetio svoj stari rodni grad, Pripjat.

'Morali smo proći neke teškoće'

Sama nuklearna elektrana zahtijeva stalni nadzor i održavanje. Zračenje u većem dijelu "zone isključenja" oko elektrane sada je na dovoljno niskim razinama da je sigurno posjetiti je u ograničenim razdobljima, ali nitko ne smije tamo legalno živjeti. Još uvijek postoje žarišta s opasno visokim razinama zračenja, kako u uništenom reaktoru tako i u njegovoj blizini, te na mjestima poput "Crvene šume", koja je bila jako kontaminirana.

Zgrade Pripjata – koje su se nekada smatrale oličenjem mladenačkog optimizma i sovjetske tehnologije – sada stoje u ruševnom stanju i napuštene, uključujući i Palaču kulture u kojoj su Serhij i Irina dali zavjete.

Ruske snage su 2022. ušle u kompleks elektrane u tenkovima, uzevši osoblje za taoce pet tjedana, postavljajući mine i kopajući rovove. A prošle godine, dron je probio rupu u novom štitu. Ukrajina je optužila Rusiju da je ciljala elektranu - što je Kremlj porekao. Razina zračenja nije se povećala, ali IAEA kaže da je štit izgubio svoju "primarnu sigurnosnu funkciju".

Serhij i Irina preselili su se u Njemačku 2022. nakon što je stan njihove kćeri u Kijevu pogođen projektilom. Njihov brak, započet usred neizvjesnosti i tragedije, ostaje utjeha.

"Mislim da smo stvarno morali proći kroz neke teškoće u životu kako bismo shvatili da... stvarno ne možemo biti jedno bez drugoga. Nakon 40 godina, sa sigurnošću mogu reći da smo kao konac i igla", kaže Irina. "Sve radimo zajedno."

