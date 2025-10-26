Tonči Tadić o ruskom 'čudesnom' oružju od kojeg strepi NATO: 'Nemojte padati na Putinove fore'

Rusija je uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik, sposobnu da nosi nuklearnu bojevu glavu, za koju Moskva tvrdi da može izbjeći svaki obrambeni sustav. Predsjednik Vladimir Putin rekao je u nedjelju da će početi raspoređivati oružje.

Razgovarali smo s jednim od naših najvećih stručnjaka za nuklearnu energiju, Tončijem Tadićem.

Putin se pohvalio da su uspješno testirali krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik, zapadne obavještajne službe nazivaju je 'letećim Černobilom' - može li mu se vjerovati i o kakvom je oružju riječ?

Riječ je o raketi Burevestnik, koju su Rusi testirali još od 2017. godine. Ona je veću opasnost predstavljala za one koji su je lansirali nego za protivnike, jer sve do nedavno su sva lansiranja prošla katastrofalno. Najgore je bilo ono 2019. kada je pri lansiranju eksplodirala, pobila pet ljudi, razorila platformu. Radioaktivnost se osjetila, 16 puta veća od prirodne, čak do 30 kilometara.

Riječ je o raketi koja postiže pogon, gdje se toplina koja pogoni motor i širi plinove postiže zagrijavanjem zraka s pomoću nuklearnog reaktora. Vjerojatno starta klasičnim putem s nekim raketnim boosterima, onda kad se dovoljno udalji njezin reaktor preuzima ulogu, grije plinove. Ona tako može putovati jako daleko jer ne mora nositi gorivo.

Koncept nije nov, koncept su razvijali Amerikanci još 1960-ih, međutim odustali su upravo radi opasnosti, jer ako taj reaktor eksplodira imaš kontaminiran okoliš. Rusi sad idu s tim jer je to sve skupa jedan veliki politički teatar. Putin pokušava pokazati da je i dalje ozbiljna nuklearna sila i tako vrši pritisak i na Trumpa i na Europsku uniju, ali tu se postavlja jedno vrlo logično pitanje. Koja je svrha ovih lansiranja ako je cijeli ruski nuklearni arsenal tako fantastičan kao što on tvrdi?

Ali ako zaista sve ovo uspije, ako je to raketa koja može nositi nuklearnu glavu, kažu koliko je bila dugo u zraku, 14.000 km može i više, znači li to da nema sigurnog mjesta na zemlji?

Raketa je letjela 15 sati, 14.000 km, to nije hipersonični projektil, nego je letjela oko 900 km na sat. Nemojte padati na Gerasimljove i Putinove fore o tome da je ona nezaustavljiva. Protuzračna obrana ne lovi tu raketu, nego je dočekuje. Ona ide prema protuzračnoj obrani. Što se ostalo vidjelo u Ukrajini, Kinžali koji jesu hipersonični ne probijaju do ciljeva jer ih ruše patrioti koji su u Ukrajini.

A ipak NATO je nazvao tu raketu nepobjedivom. Pa je li onda zabrinjavajuće da imaju samo Rusi?

Dakle, radi se o ruskoj propagandi. Ja ponavljam ono što sam pokušao reći na početku. Ključno je pitanje što će mu ovo sve skupa. Ako je ruski arsenal toliko savršen, onda ti ne trebaju ovakva lansiranja. Odgovor može biti samo to da je ruski arsenal gomila stare krame. Ili je ovo sve skupa samo politički teatar da se dokaže da je on neka velika faca.

Zašto što je Putin u ovom trenutku obukao se u uniformu i predstavio to oružje? Što je pozadina svega?

Zato što mu je očito da stvari idu polako u svom kraju. Dakle, ukrajinski napadi na Rusiju se povećavaju. Ruske rafinerije izlaze iz pogona. Rusija radi toga interventno uvozi gorivo iz Kazahstana. Sa druge strane, Ukrajini stiže sve novije i novije oružje, ali polako ih grizu i američke sankcije. Dakle, ovaj panični odlazak Putinovog ekonomskog savjetnika u Washington je najbolji dokaz da stvari ne idu toliko savršeno. Što onda učiniti? Novi krug zastrašivanja sa senzacionalnim ruskim oružjem, sa čudesnim oružjima. Ali tu istu priču smo vidjeli i kod Adolfa Hitlera pri kraju režima. Uvijek su bila u pitanju nekakva čudesna oružja koja će preokrenuti rat.

Ovog oružja se ne bi onda trebali toliko bojati?

Dakle, ovo lansiranje, kao i sva ruska lansiranja, pa i to na uspjeh od 2019. su prijavljena NATO-u. Zašto su prijavljena? Zato što, ako nije najavljeno, onda sa NATO-ve strane nitko ne čeka da provjeri je li se ovdje radi o jednoj, 101 ili svih 1600 nuklearnih bojnih glava. Nego odmah ide kompletni uzvrat sa svih 1500 američkih bojnih glava, 200 britanskih i 400 francuskih. Zato se to najavljuje. Potpuno je nebitno da li ona leti brzinom zvuka ili šest puta brže od zvuka i koliko dugo leti. Čim jedna poleti, sa NATO-ve strane kreće kompletni odgovor kompletnog arsenala.