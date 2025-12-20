Dinstani slatki kupus po domaćem receptu koji uvijek uspijeva
Dinstani slatki kupus jedno je od onih jela koje miriše na domaću kuhinju i jednostavne, provjerene recepte
Slatki kupus najčešće se priprema u proljeće i ljeto, kada je mlad, mekan i prirodno sladak. Upravo tada daje najbolji rezultat jer se brzo dinsta i zadržava sočnost. Dinstani kupus tradicionalno se poslužuje uz pečeno ili kuhano meso, kobasice ili krumpir, ali jednako je ukusan i kao lagano samostalno jelo.
Ključ dobre pripreme je pravilno rezanje, lagano dinstanje i balans okusa između slatkog i kiselkastog. Ne treba ga prekuhati – kupus mora ostati mekan, ali ne kašast. Malo šećera i jabučnog ili alkoholnog octa na kraju daje onaj poznati, zaokruženi okus kakav pamtimo iz kuhinja naših baka.
Recept za dinstani slatki kupus
Sastojci:
- 1 glavica slatkog kupusa
- 1 manja glavica luka
- 2–3 žlice ulja
- 1 žlica šećera
- 1–2 žlice jabučnog ili vinskog octa
- sol i papar po ukusu
- malo vode
Upute za pripremu dinstanog kiselog kupusa bez mesa:
- Kupus očistite od vanjskih listova, prepolovite i tanko narežite.
- Luk sitno nasjeckajte i stavite dinstati na zagrijano ulje dok ne postane staklast.
- Dodajte šećer i kratko ga karamelizirajte, pazeći da ne zagori.
- Ubacite narezani kupus, posolite, promiješajte i poklopite.
- Dinstajte na srednje laganoj vatri uz povremeno miješanje, po potrebi dodajte malo vode.
- Pred kraj dodajte ocat, popaprite i kratko još prokuhajte da se okusi povežu.
Savjeti za pripremu dinstanog slatkog kupusa
- Ne pretjerujte sa šećerom - kupus već ima blagi slatki okus, šećer je tu samo za ravnotežu.
- Ocat dodajte na kraju kako kupus ne bi postao tvrd tijekom dinstanja.
- Dinstajte lagano - previsoka temperatura može uzrokovati zagorijevanje i gorčinu.
- Po želji možete dodati kim ili lovorov list za dodatnu aromu.