SAVRŠEN PRILOG /

Dinstani slatki kupus po domaćem receptu koji uvijek uspijeva

Dinstani slatki kupus po domaćem receptu koji uvijek uspijeva
Foto: Pixabay

Dinstani slatki kupus jedno je od onih jela koje miriše na domaću kuhinju i jednostavne, provjerene recepte

20.12.2025.
17:50
Magazin.hr
Pixabay
Slatki kupus najčešće se priprema u proljeće i ljeto, kada je mlad, mekan i prirodno sladak. Upravo tada daje najbolji rezultat jer se brzo dinsta i zadržava sočnost. Dinstani kupus tradicionalno se poslužuje uz pečeno ili kuhano meso, kobasice ili krumpir, ali jednako je ukusan i kao lagano samostalno jelo.

Ključ dobre pripreme je pravilno rezanje, lagano dinstanje i balans okusa između slatkog i kiselkastog. Ne treba ga prekuhati – kupus mora ostati mekan, ali ne kašast. Malo šećera i jabučnog ili alkoholnog octa na kraju daje onaj poznati, zaokruženi okus kakav pamtimo iz kuhinja naših baka.

Recept za dinstani slatki kupus

Sastojci:

  • 1 glavica slatkog kupusa
  • 1 manja glavica luka
  • 2–3 žlice ulja
  • 1 žlica šećera
  • 1–2 žlice jabučnog ili vinskog octa
  • sol i papar po ukusu
  • malo vode

Upute za pripremu dinstanog kiselog kupusa bez mesa:

  1. Kupus očistite od vanjskih listova, prepolovite i tanko narežite.
  2. Luk sitno nasjeckajte i stavite dinstati na zagrijano ulje dok ne postane staklast.
  3. Dodajte šećer i kratko ga karamelizirajte, pazeći da ne zagori.
  4. Ubacite narezani kupus, posolite, promiješajte i poklopite.
  5. Dinstajte na srednje laganoj vatri uz povremeno miješanje, po potrebi dodajte malo vode.
  6. Pred kraj dodajte ocat, popaprite i kratko još prokuhajte da se okusi povežu.

 

Savjeti za pripremu dinstanog slatkog kupusa

  • Ne pretjerujte sa šećerom - kupus već ima blagi slatki okus, šećer je tu samo za ravnotežu.
  • Ocat dodajte na kraju kako kupus ne bi postao tvrd tijekom dinstanja.
  • Dinstajte lagano - previsoka temperatura može uzrokovati zagorijevanje i gorčinu.
  • Po želji možete dodati kim ili lovorov list za dodatnu aromu.

