Dinstani slatki kupus po domaćem receptu koji uvijek uspijeva

Slatki kupus najčešće se priprema u proljeće i ljeto, kada je mlad, mekan i prirodno sladak. Upravo tada daje najbolji rezultat jer se brzo dinsta i zadržava sočnost. Dinstani kupus tradicionalno se poslužuje uz pečeno ili kuhano meso, kobasice ili krumpir, ali jednako je ukusan i kao lagano samostalno jelo.

Ključ dobre pripreme je pravilno rezanje, lagano dinstanje i balans okusa između slatkog i kiselkastog. Ne treba ga prekuhati – kupus mora ostati mekan, ali ne kašast. Malo šećera i jabučnog ili alkoholnog octa na kraju daje onaj poznati, zaokruženi okus kakav pamtimo iz kuhinja naših baka.

Recept za dinstani slatki kupus

Sastojci:

1 glavica slatkog kupusa

1 manja glavica luka

2–3 žlice ulja

1 žlica šećera

1–2 žlice jabučnog ili vinskog octa

sol i papar po ukusu

malo vode

Upute za pripremu dinstanog kiselog kupusa bez mesa:

Kupus očistite od vanjskih listova, prepolovite i tanko narežite. Luk sitno nasjeckajte i stavite dinstati na zagrijano ulje dok ne postane staklast. Dodajte šećer i kratko ga karamelizirajte, pazeći da ne zagori. Ubacite narezani kupus, posolite, promiješajte i poklopite. Dinstajte na srednje laganoj vatri uz povremeno miješanje, po potrebi dodajte malo vode. Pred kraj dodajte ocat, popaprite i kratko još prokuhajte da se okusi povežu.

Savjeti za pripremu dinstanog slatkog kupusa