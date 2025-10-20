Putinova tajna raketna igra u Arktiku: 'Leteći Černobil' prijeti Zapadu

Vladimir Putin zatvorio je golemi dio Arktičkog oceana zbog tajnih lansiranja projektila, u novom zastrašujućem upozorenju Zapadu, piše The Sun.

Ruski autokrat proglasio je ogromna morska i zračna područja duž Sjeverne pomorske rute "opasnima“, signalizirajući živa lansiranja raketa i projektila između 17. i 30. listopada.

Praćenjem letova uočen je američki mornarički zrakoplov P-8A Poseidon kako kruži u blizini baze podmornica Sjeverne flote u Murmansku dok su najnovije ruske vojne vježbe započele — iako rusko ministarstvo obrane o njima nije objavilo ni riječ.

'Leteći Černobil'

Vojni promatrači vjeruju da se Putin možda priprema testirati svoj ozloglašeni Burevestnik — takozvani "Leteći Černobil“, nuklearno pogonjeni krstareći projektil sposoban danima kružiti iznad ciljeva prije udara.

U Moskvi ga hvale kao „čudo“ i „nezaustavljivo“ oružje, iako projekt trpi kašnjenja i višestruke neuspjehe.

Nije jasno uključuju li vježbe na Arktiku upravo taj projektil apokaliptične klase — no Zapad pozorno prati situaciju.

Razdoblje za lansiranje dolazi u trenutku kada Putin sve žešće reagira na međunarodnoj sceni, a u zemlji se suočava s rastućom nestabilnošću — dok istovremeno šalje zagonetne signale o mogućem dogovoru oko Ukrajine.

Putinovi signali Trumpu

Izgnani ruski oligarh Mihail Hodorkovski tvrdi da su raketni manevri i nedavne poruke iz Kremlja dio proračunatog pokušaja da se preoblikuje rat — moguće kroz dogovor s Washingtonom.

„Imam dojam da je Putin poslao Trumpu signal da je spreman na dogovor“, rekao je Hodorkovski za Sky News.

„Putin želi cijeli Donbas, i one dijelove koje još nije okupirao“, rekao je, upozorivši da bi diktator mogao tražiti teritorijalne dobitke na istoku Ukrajine kako bi „destabilizirao situaciju“ u ostatku zemlje.

Bivši šef Yukosa, koji je proveo više od deset godina u ruskom zatvoru i sada živi u Londonu, pozvao je Britaniju i njezine saveznike da se probude i suoče s prijetnjom — optužujući britansko ministarstvo vanjskih poslova da je izgubilo stručnost o Rusiji koju je nekada imalo.

„Bilo bi logično da Ujedinjeno Kraljevstvo vodi dijalog s ljudima koji imaju znanje, iskustvo i prirodno su saveznici britanske vlade“, rekao je.

Unatoč pokušajima Kremlja da ga ušutka — uključujući nove optužbe za koje strahuje da bi mogle dovesti do nasilja čak i u inozemstvu — Hodorkovski inzistira da je okončanje rata prioritet.

„Zaustavljanje ovog rata... bilo bi daleko važnije od čekanja još nekoliko godina da Putin napusti pozornicu.“

Samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da „Putin želi završiti rat“, Ukrajinu je zahvatilo brutalno noćno bombardiranje.

Ruske snage napale su Harkiv, Čerkasi, Poltavu i Zaporižje, zapalivši civilno skladište hrane i sravnivši s zemljom kuće i urede u novom valu terora.

'Moramo stati tamo gdje jesmo'

Sve to uslijedilo je unatoč Trumpovu dvosatnom i pol telefonskom razgovoru s Putinom i njegovom molbom da se „odmah stane na liniji bojišnice“.

„Trebali bi odmah prekinuti rat... obje strane trebaju se vratiti kući, svojim obiteljima, prekinuti ubijanje – i to je to“, rekao je Trump.

„Mislim da on (Putin) želi završiti rat. Razgovarao sam s njim dva i pol sata... želi ga završiti.“

Ali Putinovi projektili poslali su sasvim drugačiju poruku. Ukrajina je uzvratila u Crnom moru, uništivši ruski pomorski dron koji je „prijetio civilnoj plovidbi“.

Na Krimu je ukrajinski dron pretvorio skladište nafte Gvardejskoje u ogroman požar, dodatno pogoršavši nestašice goriva na poluotoku.

I dok je Kijev molio za krstareće rakete Tomahawk, Trump je blokirao zahtjev — navodeći strah od „opasne eskalacije“ — no dao je naslutiti da bi ponuda mogla biti obnovljena ako Putin odbije popustiti.

„Nadamo se da ćemo završiti rat bez potrebe za Tomahawkovima“, rekao je Trump.

Zelenski, koji se upravo vratio iz posjeta Bijeloj kući, naglasio je da Kijev ne može sam prekinuti sukob.

„Moramo stati tamo gdje jesmo... predsjednik je u pravu... slažem se s njim“, rekao je.

„Obje strane moraju stati, ali za nas se sve vrti oko Putina – jer mi nismo započeli ovaj rat.“

U Rusiji je tijekom noći izbila panika nakon eksplozije u tvornici eksploziva Avangard u Sterlitamaku, pri čemu su poginule tri osobe, a devet ih je ranjeno — sumnja se na sabotažu, a radi se o drugoj misterioznoj eksploziji na istom mjestu od kolovoza.

Soči je doživio drugu noć sirena i eksplozija, što je natjeralo prestravljene turiste da bježe u skloništa, dok je ukrajinski dron pogodio trafostanicu Veshkayma u Uljanovsku, izazvavši kaos u elektroenergetskoj mreži.

Trump, koji je nedavno posredovao u prekidu vatre u Gazi, sada se priprema za sastanak visokog rizika s Putinom u Mađarskoj, s ciljem da okonča ono što je nazvao „ovim neslavnim ratom“.

