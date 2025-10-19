Primirje na rubu sloma: Izrael ponovno napada Gazu

Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu, dok se Izrael i palestinska militantna skupina Hamas međusobno okrivljuju zbog kršenja primirja postignutog uz posredovanje SAD-a s ciljem okončanja rata u enklavi, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji.

Za sada nema komentara vojske ili Hamasa o tom napadu. Izraelski javni medij Kan izvijestio je da zračne snage napadaju Rafah na jugu Gaze.

Većina medija opisala je napad kao zračni udar.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Palestinaca vraća se razrušenim domovima: 'Koliko ćemo dugo biti u šatoru?'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Teroristi' pokrenuli napad

Izraelska vojska u petak je objavila da je "nekoliko terorista" otvorilo vatru na vojnike u području Rafaha, ne ranivši ih.

Vojska je kasnije objavila da je istog dana pogodila drugu skupinu "terorista" koji su se približavali trupama u Kan Junisu. V Izraelska vojska nastavit će djelovati kako bi uklonila neposredne prijetnje, poručuje se.

Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenje primirja, a Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji se trebao otvoriti u ponedjeljak, ostati zatvoren do daljnjega.

Granični prijelaz ostaje zatvoren

Hamasov visoki dužnosnik Izat Al Rišek rekao je u nedjelju da je palestinska militantna skupina i dalje predana primirju, koje je, kako kaže, Izrael više puta prekršio. Ni Al Rišek ni izraelski vojni dužnosnik nisu se osvrnuli na navodne izraelske napade u Gazi u nedjelju.

Ured za medije u Gazi u toj enklavi u subotu je priopćio da je Izrael 47 puta prekršio sporazum o primirju, a u tim je incidentima poginulo 38 osoba, a 143 su ranjene.

Još treba vidjeti utjecaj izraelskih napada u nedjelju, najozbiljnijeg testa snage ionako krhkog sporazuma otkako je stupio na snagu 11. listopada. Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenja primirja, a Izrael tvrdi da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljnjega.

Spor zbog tijela talaca

Rafah je većinom zatvoren od svibnja 2024. godine. Sporazum o primirju također uključuje povećanje pomoći enklavi, gdje je u kolovozu utvrđeno da je raširena glad od kojega pate stotine tisuća ljudi, prema podacima sustava za praćenje gladi diljem svijeta IPC-ju.

Izrael i Hamas u sporu su oko povrata tijela preminulih talaca. Izrael je zahtijevao da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih tijela svih 28 talaca. Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 preminulih, a za ostale se još pravda da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje tijela zakopanih pod ruševinama.

I dalje postoje goleme prepreke Trumpovu planu za okončanje rata. Ključna pitanja - razoružavanje Hamasa, upravljanje Gazom, sastav međunarodnih "stabilizacijskih snaga" i koraci prema stvaranju palestinske države tek trebaju biti riješena. Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Što zapravo znači primirje Hamasa i Izraela i hoće li Trump dobiti Nobela za mir?