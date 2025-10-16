Trump: 'Ubit ćemo vas ako nastavite, nećemo imati izbora'

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je oštro upozorio Hamas i pozvao ih da prestanu ubijati ljude u Gazi.

"Ako Hamas nastavi ubijati ljude u Gazi, što nije bio dio dogovora, nećemo imati izbora nego ući u ubiti ih", napisao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Jačanje retorike

Daily Mail ističe da je Trump pojačao retoriku nakon što je isprva umanjivao naznake građanskog rata. Tako je u utorak napisao da je Hamas "uklonio nekoliko bandi koje su bile vrlo loše'.

Isto tako, američka vojska na Bliskom istoku u srijedu je pozvala Hamas da prestane s nasiljem nad civilima u Gazi te da se razoruža.

Podsjetimo, militantna skupina uspostavlja kontrolu nad enklavom raspoređivanjem sigurnosnih snaga i ubijanjem onih za koje smatra da surađuju s Izraelom.

