Trump: 'Ubit ćemo vas ako nastavite, nećemo imati izbora'

Trump: 'Ubit ćemo vas ako nastavite, nećemo imati izbora'
Foto: Cnp/admedia/sipa Press/profimedia

Trump je pojačao retoriku nakon što je isprva umanjivao naznake građanskog rata

16.10.2025.
20:58
Erik Sečić
Cnp/admedia/sipa Press/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je oštro upozorio Hamas i pozvao ih da prestanu ubijati ljude u Gazi. 

"Ako Hamas nastavi ubijati ljude u Gazi, što nije bio dio dogovora, nećemo imati izbora nego ući u ubiti ih", napisao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social. 

Jačanje retorike 

Daily Mail ističe da je Trump pojačao retoriku nakon što je isprva umanjivao naznake građanskog rata. Tako je u utorak napisao da je Hamas "uklonio nekoliko bandi koje su bile vrlo loše'.

Isto tako, američka vojska na Bliskom istoku u srijedu je pozvala Hamas da prestane s nasiljem nad civilima u Gazi te da se razoruža.

Podsjetimo, militantna skupina uspostavlja kontrolu nad enklavom raspoređivanjem sigurnosnih snaga i ubijanjem onih za koje smatra da surađuju s Izraelom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se dramatične snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...'

Donald TrumpHamas
Trump: 'Ubit ćemo vas ako nastavite, nećemo imati izbora'