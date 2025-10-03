Trump postavio nikad brutalniji ultimatum: 'Izbit će pakao kakvog svijet nije vidio'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je uputio oštar ultimatum Hamasu i poručio da će izbiti "pakao kakvog svijet nije vidio" ako do nedjelje u 18.00 sati po istočnom vremenu ne prihvate njegov mirovni plan za Gazu, piše CNN.

"S Hamasom se mora postići dogovor do nedjelje navečer u ŠEST (6) SATI, po vremenu Washingtona, D.C.", napisao je Trump na svojoj platformi TruthSocial.

"Svaka država se pridružila! Ako se ovaj POSLJEDNJI dogovor ne postigne, pakao kakvog svijet nije vidio izbiti će protiv Hamasa. BIT ĆE MIR NA BLISKOM ISTOKU NA JEDAN ILI DRUGI NAČIN", dodao je Trump.

'Pronaći ćemo vas i ubiti'

U objavi je također poručio da je Hamas godinama nemilosrdna i nasilna prijetnja na Bliskom istoku. "Ubijali su (i činili živote nepodnošljivo jadnim), što je kulminiralo MASAKROM beba, žena, djece, staraca i mnogih mladića, žena, dječaka i djevojčica 7. listopada u Izraelu", napisao je Trump.

"Kao odmazda za napad na civilizaciju 7. listopada, više od 25 000 Hamasovih 'vojnika' već je ubijeno. Većina ostalih je okružena i VOJNO ZAROBLJENA, samo čekaju da dam riječ 'IDITE', da im se životi brzo ugase. Što se tiče ostalih, znamo gdje ste i tko ste, i bit ćete pronađeni i ubijeni. Molim sve nevine Palestince da odmah napuste ovo područje potencijalno velike buduće smrti i odu u sigurnije dijelove Gaze", nastavio je američki predsjednik.

