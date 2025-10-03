Trump zaprijetio: 'Moglo bi doći do otkaza, a to je njihova krivica!'

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u četvrtak je izjavio da bi moglo doći do otkaza saveznih službenika i ukidanja projekata nastavi li se blokada rada vlade, najavivši i da počinju pristizati prihodi od carina od kojih bi Amerikanci mogli dobiti povrat novca.

"Moglo bi doći do otkaza, a to je njihova krivica", rekao je Trump misleći na demokrate u Kongresu, komentirajući za televizijsku mrežu OAN nedavni dopis Ureda za upravljanje i proračun u kojem se spominje vjerojatnost otkaza.

"Mogli bismo ukinuti projekte koje su oni željeli, njima omiljene projekte, koji bi bili ukinuti trajno", rekao je dodajući da mu je "dopušteno ukinuti stvari koje nikada nisu ni trebale biti odobrene, i vjerojatno ću to učiniti."

Blokada Vlade

Rad savezne vlade djelomično je blokiran u srijedu nakon što Kongres nije uspio postići dogovor o financiranju, a nastavile su se samo osnovne usluge.

Trump je rekao da prihodi od novih carina tek počinju stizati, ali bi na kraju mogli doseći bilijun dolara godišnje. Kaže da će dio sredstava pomoći u otplati državnog duga, koji bi, kako je rekao, mogao doseći 38 bilijuna dolara.

Predsjednikova procjena prihoda od carina daleko premašuje procjenu ministra financija Scotta Bessenta, koji je prošli mjesec rekao da bi oni mogli iznositi preko 500 milijardi dolara godišnje.

Prema podacima američkog ministarstva financija, savezna vlada ima 37,64 bilijuna dolara saveznog duga.

Republikanski predsjednik rekao je da njegova vlada razmatra korištenje prihoda od carina za izdavanje čekova za povrat novca Amerikancima.

"Također bismo mogli izvršiti raspodjelu ljudima, nešto kao dividendu američkom narodu", rekao je Trump za OAN."Razmatramo možda 1000 do 2000 dolara. To bi bilo sjajno."

Blokada vlade, 15. po redu od 1981., dovela je do obustave znanstvenih istraživanja, izvješća o ekonomskim podacima pa čak i rada dijela nacionalnih parkova.

Najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a dogodila se tijekom prvog Trumpovog mandata, zbog čega su mnoge savezne operacije uglavnom zaustavljene na više od pet tjedana.

