Što se dogodilo u Danskoj? Pogledajte što su danas objavili Plenković i Orban: Zanimljivo...

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je na X-u da se sastao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Poručio je i da Mađarska Hrvatsku vidi kao povijesnog strateškog partnera te da će joj "uvijek iskazivati zasluženo poštovanje".

Just finished my meeting with Prime Minister @AndrejPlenkovic. The Hungarian government’s interest is to secure the cheapest possible energy sources for Hungarian companies and households. Croatia is a historic strategic partner of Hungary, and Hungary will always give Croatia… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

"Upravo sam završio sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem. Interes mađarske vlade je osigurati što je moguće jeftinije izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske i Mađarska će uvijek iskazivati Hrvatskoj povijesno zasluženo poštovanje. Predani smo deeskalaciji napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja", napisao je Orban.

Oglasio se i Plenković

I Andrej Plenković posvetio je status Orbanu.

Na marginama #EPC sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom @PM_ViktorOrban. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini… pic.twitter.com/EtMg9l8xLv — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 2, 2025

"Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dobavni pravac umjesto kupovine energenata od Rusije. U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radujemo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", napisao je premijer na X-u.

Još jučer pisali smo kako je Andrej Plenković odbacio je na neformalnom samitu EU-a u Kopenhagenu optužbe mađarske strane o profiterstvu s cijenama transporta nafte preko Janafa.

Istaknuo je da “Janaf ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac”.

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za „ratno profiterstvo” jer je navodno nepravedno povisila cijenu transporta nafte, istovremeno tvrdeći da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj.

Prema diplomatskim izvorima, mađarski premijer Viktor Orban je odgovorio da ne želi sukob s Hrvatskom, ali da i dalje smatra da je cijena za transport nafte previsoka.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok ruske snage napreduju, Europa šalje poruku Trumpu. Orban nezadovoljan: 'To je tužno'