Povratak u ruševine: 'Rat je ubio sve u nama. Prijatelje, rodbinu, susjede...'

Nesrin Hamad, majka troje djece, s nestrpljenjem čeka vijesti od supruga koji je krenuo na težak put prema četvrti Sheikh Radwan u gradu Gazi. Ona je ostala u Deir el-Balahu

u središnjem dijelu Pojasa Gaze, u koji je izbjegla zajedno s obitelji, piše Deutsche Welle.

"Moj muž je otišao do naše kuće u Sheikhu Radwanu. Znali smo da je bombardirana, ali vidjeti to vlastitim očima bilo je još bolnije“, rekla je Hamad u telefonskom razgovoru za DW. Njihova kuća je uništena, a i veliki dio susjedstva je srušen do neprepoznatljivosti.

Njen suprug je bio među desecima tisuća ljudi koji su se vratili na sjever Pojasa Gaze nakon što je Izrael u petak u podne objavio prekid vatre. Od tada video snimke prikazuju neprekidan tok ljudi, mnogi od njih idu pješice, kako se kreću prema sjeveru duž obalnog puta Pojasa Gaze.

Krhki sporazum o prekidu vatre

Ovoga tjedna, nakon ubrzanih posrednih pregovora, militantna grupa Hamas sa sjedištem u Gazi i Izrael postigli su dogovor oko 20 točaka koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Sporazum ima za cilj okončati dvogodišnji rat između Izraela i Hamasa.

Mnoga od spornih pitanja u ambicioznom američkom planu još uvijek nisu detaljno razrađena. Kao dio prve faze Hamas je ovoga ponedjeljka (13.10.) oslobodio 20 preostalih živih talaca, dok Izrael treba osloboditi gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika, od kojih su mnogi bili pritvoreni bez optužnice.

Rat je počeo 7. listopada 2023. godine, kada je Hamas, koji SAD, Europska unija i drugi smatraju terorističkom organizacijom, napao nekoliko izraelskih sela, vojnih baza i glazbeni festival Nova u blizini Pojasa Gaze. Prema izraelskim vlastima, ubijeno je oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je oteta i odvedena u Gazu.

'Rat je ubio sve u nama'

Iako Hamad osjeća olakšanje jer su izraelska bombardiranja prestala, gubitak doma bilo je još jedno bolno poglavlje u dvije godine raseljavanja i preživljavanja. Navela je da je njezina obitelj bila raseljena čak 17 puta.

"Rat je gotov, hvala Bogu, ali tek nakon što je ubio sve u nama. Ubio je prijatelje, rodbinu i susjede. Uništio je Gazu. Pretvorio nas je u psihičke olupine. Posijao nam je bolesti — zbog nedostatka lijekova, raseljavanja i zagađenog okoliša“, rekla je Hamad. "Nadam se da se rat nikada neće vratiti i da više nikada nećemo osjetiti strah".

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je oko dvije trećine zgrada u Gazi oštećeno ili uništeno. Zdravstvene vlasti pod upravom Hamasa izvještavaju da je više od 67.000 ljudi — uglavnom civila — ubijeno tijekom dvogodišnjeg rata. Neovisna međunarodna komisija UN-a za ispitivanje situacije na okupiranom palestinskom teritoriju opisala je rat kao genocid — optužbu koju Izrael odlučno negira.

Foto: Omar Ashtawy Apaimages/sipa Press/profimedia

"Izrael je stvorio neprijatelje za mnoge godine"

Mahmud Afif, otac šestoro djece, bio je među onima koji su ostali u gradu Gazi čak i dok je izraelska vojska pojačavala vojne operacije. Rekao je da nije imao novaca za prijevoz ili smještaj na jugu.

"Kretao sam se između tri različite lokacije u zapadnom dijelu grada Gaze i, hvala Bogu, nijedno od moje djece nije ubijeno i ja sam još živ", rekao je u telefonskom razgovoru. No njegova kuća je sravnjena sa zemljom.

"Izgubio sam svoj dom, onaj na kojem sam cijeli život radio zajedno s braćom, sve zbog Hamasa i Izraela“, rekao je. "Sve što se dogodilo u Gazi u posljednje dvije godine nije postiglo ništa. Naprotiv, unazadilo je Gazu za mnogo godina, a Izrael je stvorio neprijatelje za dugi niz godina."

Unatoč prekidu vatre i djelomičnom povlačenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF) na dogovorenu liniju unutar teritorija kao dio prve faze sporazuma, vojska i dalje kontrolira najmanje 53 posto Pojasa Gaze, kažu izraelski dužnosnici. Glasnogovornik IDF-a rekao je da mnoga područja na sjeveru, istoku i jugu ostaju zabranjena te upozorio da bi ulazak u njih mogao "ugroziti vaše živote".

Sumnje da će primirje opstati

Napetost u Pojasu Gaze i dalje je velika jer mnogi stanovnici sumnjaju da će primirje potrajati. Sredinom ožujka 2025. Izrael je prekršio prethodni dogovor i nastavio ofenzivu. Posljednjih dana izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da će se Izrael vratiti u rat ako Hamas ne bude razoružan i Gaza potpuno demilitarizirana.

Iako su borbe privremeno prestale, tuga i trauma ostaju. Hitne službe u Gazi kažu da će iskoristiti prekid vatre kako bi počele izvlačiti tijela mrtvih. Vjeruje se da su tisuće ljudi zatrpane pod ruševinama uništenih domova. Drugi su žurno sahranjeni u improviziranim grobovima uz ceste ili u dvorištima, jer su borbe onemogućavale pristojne sahrane.

Roditelji poput Nesrin Hamad zabrinuti su za budućnost. Njena djeca dvije godine nisu pohađala školu, a veliki dio zdravstvenog sustava u Pojasu Gaze je uništen. Iako američki sporazum predviđa da humanitarna pomoć mora biti puštena u Gazu, još nije jasno koliko će Izrael dozvoliti dopremanje pomoći preko graničnih prijelaza.

Foto: Omar Ashtawy Apaimages/sipa Press/profimedia

Tko će upravljati Pojasom Gaze?

Tu je i političko pitanje — tko će upravljati Pojasom Gaze. Predloženi plan uključuje stvaranje nove tehničke palestinske administracije pod nadzorom međunarodnih predstavnika, među kojima su američki predsjednik Donald Trump i bivši britanski premijer Tony Blair. No mnogi Palestinci kažu da se osjećaju isključeno iz procesa donošenja odluka.

"Ne želim Hamas niti bilo koju palestinsku frakciju“, rekla je Hamad. "Bilo koje međunarodno tijelo koje bi moglo upravljati nama i ponovo izgraditi Gazu bilo bi dobrodošlo".

Slično mišljenje iznio je i Mahmud Afif. "Ne znam tko će upravljati Gazom, ali znam da ne želim nikoga iz prethodne ere“, rekao je, misleći na Hamas koji je 2007. godine nasilno preuzeo Pojas Gaze od palestinske uprave koja je na vlasti u ograničenim dijelovima Zapadne obale.

"Nadam se - zbog svoje djece - da će onaj tko će nas voditi izgraditi im bolju budućnost“, zaključuje za DW.

