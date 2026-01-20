FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTENCIJALNA KATASTROFA? /

Rusi pogodili Černobil! Ostao bez napajanja koje štiti od curenja nukleranog otpada

Rusi pogodili Černobil! Ostao bez napajanja koje štiti od curenja nukleranog otpada
×
Foto: Profimedia

Za održavanje rada i osiguranje nuklearnog otpada potrebna joj je energija izvana

20.1.2026.
16:07
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vanjsko napajanje napuštene nuklearne elektrane Černobil u Ukrajini prekinuto je usred aktualne ruske invazije, izvijestila je u utorak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Nekoliko ukrajinskih električnih trafostanica ključnih za nuklearnu sigurnost, pogođeno je u utorak ujutro za vrijeme vojnih aktivnosti širokih razmjera, rekao je čelnik IAEA-e Rafael Grossi.

Ukrajinska elektrana Černobil, koja se nalazi sjeverno od Kijeva i blizu granice s Bjelorusijom, ostala je bez sve vanjske struje, dodao je, kazavši kako su i dalekovodi do ostalih nuklearnih elektrana pogođeni.

"IAEA aktivno prati razvoj događaja da bi procijenila utjecaj na nuklearnu sigurnost", rekao je Grossi. Černobilska elektrana i dalje je visoko radioaktivna nakon razorne nuklearne nesreće 1986. godine. Za održavanje rada i osiguranje nuklearnog otpada potrebna joj je energija izvana. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bliski istok na rubu globalnog sukoba: Rat traje, pregovora nema, a djeca u Gazi umiru od žeđi

černobilUkrajinaRusijaRat U UkrajiniNuklearka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTENCIJALNA KATASTROFA? /
Rusi pogodili Černobil! Ostao bez napajanja koje štiti od curenja nukleranog otpada