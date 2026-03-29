Detalji nesreće u Zadru: Vozaču skliznula noga, a guma udarila u kolica bebe?

Težak incident dogodio se u nedjelju poslijepodne na parkiralištu Športskog centra Višnjik gdje se održavala 6. utrka Velika nagrada Zadra.

Unutar zatvorenog dijela trkališta došlo je do izlijetanja jednog automobila koji je udario u zaštitnu barijeru uz stazu. Pritom je, prema posljednjim informacijama, ozlijeđeno četvero ljudi, a među njima i osmomjesečna beba.

Posljednje informacije s terena otkrila je reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić.

Dežurna liječnica je rekla da od troje odraslih osoba jedna ima teže ozljede, dvije lakše a beba je također lakše ozlijeđena. O detaljima ozljeda nije željela govoriti. Što se tiče bebe radi se o minornim ozljedama i najvjerojatnije predostrožnosti. Svi su pušteni na kućnu njegu.

Organizator utrke Goran Ban objasnio je što se točno dogodilo i kako je došlo do incidenta. Istaknuo je da ozlijeđeni nisu bili gledatelji. "To se desilo unutar zatvorenog prostora, zatvorenog trkališta. Došlo je do natjecateljskog incidenta gdje je jedan vozač probio zaštitnu barijeru, udario u ogradu i u parkirani automobil našeg sponzora prilikom čega je došlo do ozlijeđivanja četvero ljudi".

Što je udarilo kolica bebe?

Na pitanje kako je došlo do udara u kolica bebe, Ban kaže da nije vidio taj trenutak, ali da je u pitanju jedan predmet koji se odbio, doletio i udario u kolica.

Nikolina Radić je istaknula da je u pitanju guma koja je udarila u kolica i protresla dijete, ali da ga nije izravno udarila. "Dijete nije direktno udareno. Roditelji su ga iz predostrožnosti odveli na Hitnu".

Što se tiče vozača automobila koji je izletio, Ban kaže da se radi o iskusnom vozaču koji ima jako puno utrka iza sebe. "Što se točno desilo stvarno ne znam".

Neslužbeno se doznaje da je vozaču skliznula noga s kočnice na gas. "Moguće je, takve stvari se dešavaju nama i u običnom prometu. Točno ćemo znati kada dobijemo izvještaj".

Ban napominje da je ovakvo natjecanje kronometra događaj jako malog rizika. "Od publike nitko nije ozlijeđen, sve su to članovi drugih timova."