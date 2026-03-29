Ovo je mjesto nesreće u Zadru gdje je ozlijeđena i beba

Na Velikoj Nagradi Zadra, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik, došlo je do nesreće kada je jedan od natjecatelja izletio s piste odnosno probio zaštitnu barijeru unutar zatvorenog dijela trkališta i udario u izložbeni automobil sponzora.

Nesreća se dogodila tijekom same utrke, a u incidentu su ozlijeđene četiri osobe. Iz zadarske bolnice za Zadarski list potvrdili su da su u nesreći ozlijeđene četiri osobe, tri odrasle i osmomjesečna beba. '

'Tri su osobe lakše ozlijeđene, među njima i beba, dok su kod jedne odrasle osobe naknadno utvrđene teške ozljede. Svi su pušteni kući', rekla je dr. Andrea Šimić Perić.