Čudesni Talijan ispred svih: Dugo će se pričati o ovome što je napravio

SUPERBIKE SPEKTAKL /

Nastavlja se dominacija Talijana Nicole Bulege u Svjetskom Superbike prvenstvu. Davedesetšestogodišnjak upisao je nove dvije pobjede drugog dana druge postaje prvenstva u Portugalu. Bulega nije imao konkurencije ni u sprintu ni u drugoj utrci - od starta do cilja bio je usamljen na vrhu. Sljedeća postaja na rasporedu je za tri tjedna u Nizozemskoj, a Svjetsko Superbike prvenstvo možete pratiti uživo na našoj platformi Voyo.

"Jako sam sretan. Hvala navijačima koju su nas došli podržati. Hvala i mojoj momčadi jer smo odradili odličan posao cijeli vikend. Napokon još jedan hat trick i jako se veselim sljedećem", izjavio je Bulega nakon pobjede.