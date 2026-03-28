Hokejaši Siska bili nadomak povijesne pobjede, a onda im se dogodila katastrofa

Hokejaši Siska izgubili su u subotu na domaćem ledu od talijanskog Merana rezultatom 2-4 (0-0, 2-0, 0-4) koji je tako poveo 1-0 u polufinalnoj seriji Alpske lige.

Sisak je u spektakularnom ambijentu Ledene dvorane Zibel sjajno otvorio utakmicu uz dominantnu igru i agresivan pristup. Stvorio je mnoštvo šansi, ali pak nije htio u gol.

Nažalost po domaće prvo isključenje u utakmici zaradio je Sisak zbog viška igrača na ledu, a nedugo zatim i drugo, ali oba puta je uspješno obranio vlastita vrata. Uslijedilo je nekoliko odličnih prilika gostiju iz Južnog Tirola, ali vratar Siska Vilim Rosandić ponovno je bio na visini zadatka.

Nastavak prve trećine obilježio je dinamičan hokej s obje strane, uz nekoliko odličnih obostranih prilika.

Nešto više od dvije minute prije kraja perioda prvo isključenje za igrače Merana Sisak nije uspio iskoristiti iako je stvorio nekoliko ozbiljnih šansi. Omjer udaraca u prvoj trećini bio je 17 - 8 u korist Siska.

Druga trećina protekla je u potpunoj dominaciji Siščana, iako je taj period igre počeo velikom prilikom u kojoj je napadač Merana izašao sam pred Rosandića, ali nije uspio matirati domaćeg vratara.

Sisak međutim preuzima konce igre u svoje ruke i nastavlja s uzastopnim napadima što je ubrzo urodilo plodom i prvim golom za Sisak. Igrala se 28. minuta kada je Vito Idžan sjajnim bekendom iz okreta uspio svladati talijanskog vratara.

Dominacija Siska nastavila se i nakon gola. Redale su se opasne situacije pred vratima Merana. Rezultiralo je to novim pogotkom Vite Idžana koji nakon prodora iza gola zabija u nebranjeni dio gola.

Treća trećina počela je tako što je Sisak gotovo tri minue obranio situaciju s igračem manje. A onda dolazi do trenutka u kojem dolazi do potpune promjene momentuma. U međusobnom sudaru Tjaša Lesničara i Marijusa Dumčiusa litavski napadač ostao je ležati na ledu držeći se za koljeno, zbog čega nije mogao nastaviti igru.

Rezultiralo je to velikim preokretom. Prvo Pascal Brunner smanjuje na 2-1 u 51. minuti, zatim Rasmus Nousianen zabija za izjednačenje četiri minute kasnije. Sisak se nije predavao, i dalje je napadao, kreirao šanse, ali nije uspio postići gol.

To je međutim uspjelo gostima koji dvije minute prije kraja postižu treći pogodak i potpuno utišavaju prepunu Ledenu dvoranu na Zibelu.

Nekoliko sekundi prije kraja zabijaju za 2-4 udarcem na prazan gol i zaključuju utakmicu velikim preokretom. Uzalud je Sisak natpucao protivnika omjerom 48 - 23 u udarcima na vrata.

Već u nedjelju Sisak na istom mjestu ima priliku za povratak u seriju koja se igra na četiri dobivene utakmice.

