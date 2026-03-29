Bulega nastavio dominaciju, Oliveira oduševio navijače

Sunčana nedjelja u portugalskom Portimãu donijela je vrhunac uzbuđenja na drugoj rundi Svjetskog Superbike prvenstva. Iako je Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) nastavio svoj savršeni pobjednički niz, dan je nedvojbeno obilježio i domaći vozač Miguel Oliveira, koji je pred svojom publikom ponovno izazvao erupciju oduševljenja na tribinama.

Nepobjedivi Talijan potvrdio status prvog favorita

Nicolò Bulega bio je klasa za sebe i tijekom nedjeljnog programa u Portugalu. Talijan je nastavio u dominantnom ritmu, pobijedivši prvo u jutarnjoj Tissot Superpole utrci, a zatim je trijumfirao i u drugoj glavnoj utrci. S dvije nove pobjede nastavio je svoj stopostotni učinak u sezoni 2026., potvrdivši da je nakon osvajanja prve runde u Australiji glavni kandidat za naslov.

Dominaciju tvorničkog Ducatijevog tima upotpunio je Bulegin timski kolega, Španjolac Iker Lecuona, koji je u obje nedjeljne utrke završio na drugom mjestu.

Fešta u Portimãu: Oliveira na postolju pred domaćom publikom

Ipak, srca desetak tisuća navijača, koji su ispunili tribine staze Algarve, osvojio je njihov domaći heroj, Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Bivša MotoGP zvijezda, u svojoj debitantskoj sezoni u Superbikeu, napravio je pravo malo čudo. Oliveira je u nedjelju s dva treća mjesta nastavio svoj sjajan niz na domaćem terenu.

Njegov uspjeh pretvorio je tribine u pravu feštu, a podrška publike bila je nevjerojatna svaki put kad bi Portugalac prošao ciljnom ravninom. Ovo je rezultat koji će zasigurno dati vjetar u leđa i njemu i BMW-u u nastavku sezone.

Konstantnost braće Lowes i povratak Bimote

Zanimljivo je da je poredak prve petorice bio identičan u obje nedjeljne utrke. Iza dominantnog trojca, četvrto mjesto redovito je osvajao Alex Lowes, donoseći sjajne rezultate za povratničku marku Bimota, koja se natječe u suradnji s Kawasakijem. Njegov brat Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team Ducati) bio je peti u obje prilike. U borbama za prvih deset istaknuli su se i Lorenzo Baldassarri, Danilo Petrucci te Axel Bassani.

Padovi obilježili borbu za vrh

Iako je vodeća petorka vozila gotovo bez greške, nedjelja nije prošla bez incidenata koji su pogodili neke od favorita. Najveći šok dogodio se već u petom krugu glavne utrke kada je pao Álvaro Bautista, što je bio težak udarac za nade aktualnog prvaka.

Sudbina je kasnije zadesila i Andreu Locatellija (Pata Prometeon Yamaha), čiji je pad u jedanaestom krugu također uništio nade za dobar rezultat. Njihova odustajanja dodatno su otvorila put dominantnoj trojci na vrhu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega kao da je lansiran iz praćke: Kakav je ovo start iz snova bio...