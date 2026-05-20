Zanosna Nives pozirala kraj bazena, ali pažnju su ukrali neočekivani 'gosti'

Svestrana medijska ličnost, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (44) ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, no ovoga puta ne samo svojim atraktivnim izgledom. Objavila je kratki video iz Buzeta u Istri, gdje je pozirala u elegantnoj pripijenoj haljini pokraj bazena, ali su joj pažnju ukrali neočekivani, krzneni gosti koji su se ležerno ušuljali u kadar i postali glavne zvijezde.

Na snimci Nives samouvjereno pozira na rubu bazena. Odjevena u pripijenu, plavu haljinu dubokog dekoltea i visokog proreza, te sa srebrnim sandalama na visoku petu, izgledala je kao da je usred profesionalnog snimanja. Dok je namještala pozu i prolazila rukom kroz kosu, u pozadini se odvijala potpuno drugačija, mnogo opuštenija priča. Nekoliko mačaka ležerno je šetalo u pozadini. "Najslađi photobomberi ikad", napisala je Nives u opisu, potvrdivši da joj nimalo ne smetaju.

Čini se da Nives uživa u zasluženom predahu u Istri, popularnoj destinaciji koja privlači brojne poznate osobe željne mira i privatnosti. Objava dolazi nakon aktivnog glazbenog perioda, budući da je u ožujku s kolegom Dinom Petrićem objavila uspješan duet "Sinkronija".

Oduševljeni pratitelji i simpatični komentari

Komentari su bili ispunjeni pohvalama, kako za njezin izgled, tako i za mačke. "Ne možeš ti mace prevariti. Osjete tvoju pozitivu i energiju", istaknula je jedna pratiteljica, dok je druga mačke nazvala "krznenim šmizlama". Bilo je i duhovitih opaski, poput komentara "Maca i mačke". Već je otprije poznato kako Nives i bivši suprug Dino Drpić imaju zajedničke kućne ljubimce mačke oko čega su redovito u kontaktu.