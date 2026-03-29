RED BULL MU NE DAJE KRILA /

Max Verstappen šokirao cijeli svijet

Max Verstappen šokirao cijeli svijet
Foto: Robbie Hoad/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia

Verstappen je jako nezadovoljan

29.3.2026.
16:25
M.G.
Robbie Hoad/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nakon što je osvojio tek osmo mjesto na trećoj utrci sezone Formule 1, Velikoj nagradi Japana, Max Verstappen ozbiljno razmišlja o povlačenju.

Verstappen, vozač Red Bulla koji je do sada četiri puta osvajao naslov prvaka, ne skriva da ga frustriraju nova pravila o pogonskim jedinicama koja su uvedena 2026. godine.

"To je ono što govorim. Razmišljam o svemu u ovom paddocku. Privatno sam jako sretan. Ali, onda čekaš 24 utrke, sada ih je 22, i pitaš se - je li vrijedno toga?", rekao je pa dodao:

"Ili da budem više kod kuće s obitelji? Da viđam prijatelje kada već ne uživam u sportu?"

Verstappen se ove sezone vrlo često žali na situaciju, a prema pisanju nizozemskog lista De Telegraaf njegovo nezadovoljstvo je tako veliko da ozbiljno razmišlja o povlačenju iz Formule 1 nakon 2026.

 

Red BullF1 VijestiVelika Nagrada JapanaMax VerstappenPovlačenje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
