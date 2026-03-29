Pogledajte ključne trenutke Velike nagrade Japana na legendarnoj Suzuki

Velika nagrada Japana 2026. godine ostat će upisana u povijesne knjige Formule 1. Mladi Kimi Antonelli postao je najmlađi vozač ikada na čelu prvenstva, no njegov put do druge uzastopne pobjede bio je sve samo ne jednostavan. Legendarna staza Suzuka ponudila je spektakl ispunjen dramatičnim preokretima, žestokim dvobojima i teškim udesom koji je iz temelja promijenio tijek utrke. Izdvojili smo najzanimljivije trenutke koji su obilježili nezaboravnu nedjelju u Japanu.

Loš start za Mercedes i bljesak Oscara Piastrija

Iako je Kimi Antonelli startao s prve pozicije, svjetla na startu donijela su mu noćnu moru. Zbog prevelikog proklizavanja kotača, njegov Mercedes je jedva krenuo s mjesta, što je rezultiralo padom na šesto mjesto već do prvog zavoja. Sličnu sudbinu doživio je i njegov momčadski kolega George Russell, koji je također izgubio nekoliko pozicija.

Taj kaos najbolje je iskoristio McLarenov Oscar Piastri. Australac je izveo fenomenalan start s treće pozicije, projurivši pokraj oba Mercedesa i preuzevši vodstvo. Odlično je reagirao i Charles Leclerc u Ferrariju, probivši se na drugo mjesto. Već u prvim metrima utrke postalo je jasno da vozače čeka napeta borba, a Mercedesov dvojac morat će se probijati kroz poredak. U pozadini, Max Verstappen je u drugom krugu također pokazao agresivnost, prestigavši momčadskog kolegu Isacka Hadjara za devetu poziciju.

Borba za vrh i sudar koji je sve promijenio

Nakon početnog šoka, Mercedesovi vozači krenuli su u oporavak. George Russell je prvi pokazao zube, prestigavši prvo Landa Norrisa, a zatim i Charlesa Leclerca. Do osmog kruga već je bio na repu vodećeg Piastrija. U uzbudljivom duelu, Russell je nakratko preuzeo vodstvo u zadnjoj šikani, no Piastri mu je hrabro uzvratio i vratio poziciju na startno-ciljnoj ravnini. Za to vrijeme, i Antonelli je krčio svoj put prema naprijed, a ključan potez napravio je u 11. krugu kada je sjajnim manevrom pretekao Landa Norrisa.

Ipak, trenutak koji je definirao utrku dogodio se u 22. krugu. Mladi vozač Haasa, Oliver Bearman, doživio je težak udes pri brzini od preko 300 km/h. U pokušaju pretjecanja Franca Colapinta, izgubio je kontrolu nad bolidom, izletio na travu i silovito udario u zaštitnu ogradu. Udar je zabilježen silinom od čak 50G, a iako je Britanac prošao bez prijeloma, incident je na stazu odmah izveo sigurnosni automobil.

Ova situacija savršeno je odgovarala Antonelliju i Lewisu Hamiltonu, koji do tada nisu bili u boksu. Dobili su priliku za "besplatnu" promjenu guma, a Antonelli se vratio na stazu kao vodeći. Russell, koji je u boks ušao samo nekoliko trenutaka prije udesa, preko radija je iskazao ogromno frustraciju zbog nevjerojatne nesreće.

Triler u završnici i majstorija Charlesa Leclerca

Nakon restarta, Antonelli je suvereno kontrolirao utrku i stvarao prednost, no iza njegovih leđa vodile su se žestoke borbe. Ferrarijevi vozači, Leclerc i Hamilton, u jednom su se trenutku našli u izravnom dvoboju za poziciju koja

