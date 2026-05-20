Hrvatska budi svoju uspavanu ljubav prema košarci: 'Ovaj format mladima približava igru'

U Zagrebu je u srijedu predstavljeno peto izdanje PRO 3x3 Toura driven by Opel, jednog od vodećih međunarodnih 3x3 košarkaških natjecanja koje će i ove godine na deset atraktivnih lokacija diljem Hrvatske okupiti vrhunske 3x3 košarkašice i košarkaše iz Hrvatske, regije i brojnih europskih destinacija.

Na predstavljanju su sudjelovali hrvatska 3x3 reprezentativka Lea Miletić, član hrvatske 3x3 reprezentacije i ekipe Cibona Pharma Classic Jakov Jacović, proslavljeni hrvatski košarkaš i sportski djelatnik Nikola Vujčić u ulozi promotora ovogodišnjeg izdanja PRO 3x3 Toura te Hrvoje Jurković i Marko Kero iz Udruge PRO 3x3, organizatora turneje.

Lea Miletić posebno je istaknula važnost razvoja ženske 3x3 scene i potencijal koji ovaj sport danas pruža mladim igračicama.

"Sudjelovanje na PRO 3x3 Touru znači istovremeno promociju 3x3 košarke, ali i ženskog sporta općenito. Mogla bi biti i samopromocija da je danas 2016. godina i da je 3x3 već u uzletu kao što je danas. Ali to znači da cure koje su 10 godina mlađe od mene trebaju uvidjeti potencijal ovog sporta i angažirati se maksimalno. 3x3 je puno dinamičniji i detaljniji, a ti detalji donose pobjedu. U klasičnoj košarci možeš biti izrazito napadački igrač pa će te ekipa nekako pokriti u obrani. U basketu moraš biti podjednako dobar u oba segmenta igre i upravo je to ono što nas najviše izaziva i mijenja kao igrače. U 3x3 košarci 'coaching' tijekom igre nije dopušten i prepušten si sam sebi. Kad nakon osam minuta igre više nema kisika u glavi i već si duboko u ‘crvenom’, i dalje se možeš osloniti samo na sebe i suigrača. Voljela bih poručiti curama da se okušaju, pitaju i guraju u vode ovog sporta jer im on može donijeti jako dobru fizičku spremu, naučiti ih brzom donošenju odluka na terenu i razviti povjerenje u suigračice, a sve to uz odličnu atmosferu koja vlada u 3x3 svijetu", rekla je Miletić.

Jakov Jacović je naglasio važnost jakih međunarodnih turnira za razvoj igrača i reprezentativne nastupe:

"Iznimno nam znači nastup na PRO Touru zato što možemo računati na dobru konkurenciju. Uvijek tu bude jakih domaćih i inozemnih ekipa koje nam mogu konkurirati. Ovakvi turniri su nam ujedno i odlična priprema za reprezentativne nastupe. Dobri su jer privlače publiku i podižu razinu 3x3 košarke u Hrvatskoj. 3x3 kod nas raste iz godine u godinu, a PRO 3x3 Tour ima veliku ulogu u tome."

Ljepota i atraktivnost

Proslavljeni hrvatski košarkaš Nikola Vujčić, s ogromnim iskustvom rada u sportskom menadžmentu, istaknuo je kako 3x3 košarka predstavlja veliku razvojnu priliku za hrvatsku košarku:

"Ovaj format mladima približava igru na drugačiji, dinamičniji i često bliži način, kroz koji lakše prepoznaju ljepotu i atraktivnost samog sporta. Važno je naglasiti da 3x3 nije zamjena za klasičnu košarku, već dodatni resurs promocije i razvoja sporta. Kroz njega Hrvatska može ponovno postati vidljivija na međunarodnoj sceni, a istovremeno ponovno probuditi interes za košarku među mlađim generacijama. Turniri poput PRO 3x3 Toura imaju veliku vrijednost jer su otvoreni, međunarodni i natjecateljski vrlo kvalitetni. Potrebno ga je razvijati sustavno, uz jasnu strategiju i dugoročnu viziju, kako ne bi bio tek sezonski projekt entuzijasta, već postao stabilan, cjelogodišnji segment razvoja hrvatske košarke."

Hrvoje Jurković iz Udruge PRO 3x3 zahvalio je partnerima na podršci te predstavio PRO 3X3 Tour 2026.

"Iznimno nas veseli veliko zanimanje ekipa i publike za jubilarno peto izdanje PRO 3x3 Toura. Turniri će se održati na atraktivnim lokacijama diljem Hrvatske, a posebno nas raduje odlična suradnja s lokalnim zajednicama i Ministarstvom turizma i sporta. Bez njih i sponzora ovakav projekt ne bi bio moguć. Puno je dobrih vijesti koje imamo. Izdvojimo kako će pobjednik zagrebačkog turnira izborit nastup na Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, koji vodi prema svjetskoj 3x3 pozornici – FIBA 3x3 Marseille World Touru. Uz to finale u Novalji i ove godine pobjedniku osigurava nastup na prestižnom FIBA 3x3 Challengeru u španjolskom Mataróu. Osim vrhunske 3x3 košarke, posjetitelje i ove godine očekuje bogat popratni program. Posebnu pažnju privući će Kids Day sadržaji namijenjeni djeci i obiteljima te atraktivna skupina Devil Dragons poznata po spektakularnim zakucavanjima i akrobatskim nastupima."

Prvi turnir održat će se u petak i subotu u Trogiru, slijede turniri u Zagrebu (29./30. svibnja), Donjem Miholjcu (5./6. lipnja), Vinkovcima (19./20. lipnja), Hvaru (26./27. lipnja), Bolu (3./4. srpnja), Novoj Gradiški (10./11. srpnja), Umagu (17./18. srpnja), Šibeniku (24./25. srpnja), dok je finale u Novalji 31. srpnja i 1. kolovoza.