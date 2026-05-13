Poznati hrvatski košarkaš stao u obranu Péreza nakon njegova obračuna s novinarima

“Rat” koji je u utorak započeo Florentino Pérez se nastavlja. Podsjetimo, predsjednik Real Madrida sazvao je konferenciju za medije nakon poraza u El Clásicu protiv Barcelone, čime je potvrđeno da će Los Blancosi ovu sezonu završiti bez ijednog trofeja.

U obraćanju novinarima Pérez je potvrdio da ne planira odstupiti s pozicije predsjednika, ali je istaknuo i nezadovoljstvo dijelom medijskog izvještavanja, navodeći kako određeni članci stvaraju pogrešnu percepciju javnosti o njegovu radu i statusu u klubu.

Tijekom konferencije došlo je i do izravne polemike s novinarima ABC-a, što je dodatno pojačalo dojam napetosti oko kluba. Pérez je tom prilikom istaknuo kako će razmotriti odnose s određenim medijskim kućama, uz kritiku dijela novinarskog narativa o Real Madridu.

“ABC je dio Vocenta. U dogovoru s Ligom stvorili su Relevo, novine koje su izgubile 25 milijuna. Njihov jedini cilj bio je napadati Madrid i njegova predsjednika. Žao mi je, jer je moj otac čitao ABC i pretplatio me prije mnogo godina, no donio sam odluku da se sutra odjavljujem s ABC-a kako bih odao počast ocu”, rekao je predsjednik Real Madrida.

“Florentino Pérez sazvao je konferenciju za medije kako bi pokušao poniziti ABC, grupaciju Vocento i mene. A ja to nisam namjeravao dopustiti. Postoje granice koje se ne smiju prijeći. Vrlo sam ponosan na svoj rad i svoje novine. To je jasno”, odgovorio mu je novinar ABC-a Rubén Cañizares.

U cijelu raspravu uključio se i košarkaš Real Madrida i hrvatske reprezentacije Mario Hezonja, koji je na svom profilu na X-u, kao odgovor novinaru ABC-a, objavio fotografiju Florentina Péreza koji pokazuje srednji prst.