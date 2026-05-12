Predsjednik Reala sazvao hitnu presicu pa ušao u žestok obračun s novinarima

Stanje u Real Madridu posljednjih dana dodatno se zakompliciralo, a niz događaja kulminirao je javnim istupom predsjednika Florentina Péreza i izvanrednom konferencijom za medije nakon sjednice Upravnog odbora.

Situacija je eskalirala nakon što je Barcelona u El Clásicu slavila 2:0, čime je prvi put nakon 79 godina naslov prvaka Španjolske praktički odlučen izravnim rezultatom najvećeg derbija. Međutim, poraz na terenu nije bio jedini problem za madridski klub. Uoči susreta zabilježeno je i više internih incidenata u svlačionici, u kojem je, prema navodima i primjerice došlo do fizičkog sukoba između Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea, što je dodatno narušilo atmosferu u momčadi.

U takvom kontekstu Real Madrid je najavio konferenciju za medije predsjednika kluba, iako je riječ o formatu u kojem se Florentino Pérez rijetko pojavljuje pred novinarima. U službenom priopćenju navedeno je kako će predsjednik nakon sastanka Upravnog odbora iznijeti stavove kluba te se obratiti javnosti.

Tijekom konferencije Pérez je potvrdio da ne planira odstupiti s pozicije, ali je istovremeno najavio nove izbore na kojima će se aktualna uprava ponovno kandidirati. U svom izlaganju osvrnuo se i na medijske napise, tvrdeći kako se protiv njega vodi organizirana kampanja te odbacio pojedine spekulacije o svom zdravstvenom stanju i navodnom umoru.

Posebno je naglasio nezadovoljstvo dijelom medijskog izvještavanja, navodeći kako određeni članci stvaraju pogrešnu percepciju javnosti o njegovom radu i statusu u klubu.

Tijekom konferencije došlo je i do izravne polemike s pojedinim novinarima, što je dodatno pojačalo dojam napetosti oko kluba. Pérez je tom prilikom istaknuo kako će razmotriti i odnose s određenim medijskim kućama, uz kritiku dijela novinarskog narativa o Real Madridu.

U završnom dijelu istupa predsjednik je podsjetio na razdoblje preuzimanja kluba i financijske poteškoće s kojima se tada suočavao Real Madrid, naglašavajući dugogodišnji kontinuitet ulaganja i stabilizacije klupskog sustava.

