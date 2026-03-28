Ovako grub faul nismo još vidjeli u futsalu: Crveni? Za suca, nije

MNK Rijeka pobijedila je Futsal Dinamo 7-1 u drugoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa i osvojila prvi trofej u klupskoj povijesti ukupnim rezultatom 8-5.

Dinamo je donio 4:1 prednost iz Zagreba, ali Riječani su na krilima tri pol tisuća raspjevanih navijača na Trsatu razbili Dinamo i osvojili kup u futsalu.

Junak večeri bio je Elvir Husarić koji je postigao hat-trick, dok su po dva pogotka postigli i Luka Suton te Đorđe Rosić. Za Dinamo je jedini pogodak postigao Filip Novak.

Utakmicu je obilježio i vrlo grub starta Elvira Husarića na Tihomira Novaka u drugom poluvremenu. Husić je s leđa s obje noge starta na legendu Dinama koji je neko vrijeme morao odmoriti nakon takvog starta. Nevjerojatno, ali za to je dobio samo žuti karton.

