FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUROV I POGIBELJAN /

Ovako grub faul nismo još vidjeli u futsalu: Crveni? Za suca, nije

Ovako grub faul nismo još vidjeli u futsalu: Crveni? Za suca, nije
×
Foto: Screenshot/tportal

Utakmicu je obilježio i vrlo grub starta Elvira Husarića na Tihomira Novaka

28.3.2026.
23:07
Sportski.net
Screenshot/tportal
VOYO logo
VOYO logo

MNK Rijeka pobijedila je Futsal Dinamo 7-1 u drugoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa i osvojila prvi trofej u klupskoj povijesti ukupnim rezultatom 8-5.

Dinamo je donio 4:1 prednost iz Zagreba, ali Riječani su na krilima tri pol tisuća raspjevanih navijača na Trsatu razbili Dinamo i osvojili kup u futsalu.

Junak večeri bio je Elvir Husarić koji je postigao hat-trick, dok su po dva pogotka postigli i Luka Suton te Đorđe Rosić. Za Dinamo je jedini pogodak postigao Filip Novak.

Utakmicu je obilježio i vrlo grub starta Elvira Husarića na Tihomira Novaka u drugom poluvremenu. Husić je s leđa s obje noge starta na legendu Dinama koji je neko vrijeme morao odmoriti nakon takvog starta. Nevjerojatno, ali za to je dobio samo žuti karton.

Grubi prekršaj pogledajte OVDJE.

FutsalFutsal DinamoRijekaTihomir Novak
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike