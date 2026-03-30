Ukradena umjetnička djela vrijedna 10 milijuna eura: Gdje su Renoir, Cezzane i Matisse?

Nevjerojatna pljačka! Iz muzeja na sjeveru Italije ukradene su slike vrijedne gotovo 10 milijuna dolara. Krađa se dogodila tijekom noći na rubu Parme. Četiri lopova su provalili kroz glavni ulaz zgrade i u manje od tri minute ukrali tri djela francuskih slikara - nestali su tako Renoir, Cézanne i Matisse. Iz zaklade navode da bi pljačkaši odnijeli i više remek-djela, no spriječila ih je brza intervencije unutarnjeg osiguranja, karabinjera i zaštitarske službe.

30.3.2026.
17:31
RTL Danas
PljačkaKrađaLopoviItalija
