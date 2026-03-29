Hrvatska analitičarka: 'Iran je izvukao najjaču kartu. Za Europu bi to značilo katastrofu'

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić za RTL Danas komentirala je aktualnu situaciju na Bliskom istoku nakon mjesec dana rata.

Mjesec dana od početka izbijanja rata na Bliskom istoku bili ste nam gošće kada je sukob počeo. Jeste li tada mogli predvidjeti da će ovako izgledati stanje na terenu?

Ja mislim da to nitko nije mogao predvidjeti, čak ni onaj tko je to pokrenuo, a to je američki predsjednik s izraelskim premijerom. Očekivalo se s njihove strane, da će njihova koalicija dvije jake vojske to vrlo brzo riješiti iz zraka. Ispostavilo se da se te stvari ne događaju tako lako, a prije svega bez ikakvog plana.

Kako se rat odvija, vidi se da plana nema, a nije bilo ni planiranja iz jednostavnog razloga što se u ovom drugom mandatu Trump okružio ljudima koji mu povlađuju. Dakle, njega ne zanimaju obavještajni podaci. Njega ne zanima osnovna geografija u području u kojem ide. A ideja da će rušiti režim iz zraka - ne poznaje ni one osnovne strukture političkog sustava Irana.

Najvažnije se zapravo događa na moru. Svijet je u ekonomskoj blokadi, a kraja rata se ne nazire

Mislim da je tu Iran izvukao najjaču kartu koju ima, a to je zatvaranje Hormuškog tjesnaca, a druga stvar je koju vidi vrlo profitabilnom, a to je pomaganje hutistima i moguće zatvaranje Crvenog mora. To bi za Europu i za Aziju značilo katastrofu. Jer morate znati da veliki dio saudijske nafte ide na Crveno more i upravo kroz taj prolaz se onda širi dalje, ne idu kroz Hormuz. Dakle, to su dvije stvari koje Iran će sad itekako koristiti i koje netko tko kreće u rat mora imati na pameti. To što se sad okupljaju dolje američki vojnici to ne znači da će se baš krenuti.

Koliko je opasno ako dođe i do te blokade?

Blokada tjesnaca je apsolutno moguća, ponovno gađanje iz zraka. Tu će Europa stradati i mnoge druge zemlje velike azijske koje su koristile naftu iz Saudijske Arabije. Najmanje Amerika koja ima svoje tržište koja ima svoju naftu. U krajnjoj liniji ima i Venezuelu.

Što u svemu sada znači uključivanje hutista u cijeli sukob?

To je pomoć Iranu. Iran njih financira, kao što je financirao i Hamas i Hezbollah i vidio da mu je puno isplativije zapravo prekinuti Hormuz i prekinuti dotok kroz Crveno more. Dakle, Hutisti su ta karta koja je sad vrlo bitna u ovom trenutku. Dakle, netko tko je radio strategiju tog cijelog ratovanja nje očito nema, a taktike još i manje. Ovo je trebao apsolutno predvidjeti.

Kopnena invazija nešto je što se ponovno spominje. Koliko je to uopće realno?

Ne, nikako. Govorilo se o kopnenoj invaziji na Harg. To je to najvažnije čvorište za naftu za Iran. Vi možete iskrcati vojnike tamo, i što dalje? To se čak nije ni šefu State Departmenta činilo toliko realno da potvrdi ili ne potvrdi, makar on ne može ni potvrditi ništa što Donald Trump sam ne kaže u određenom trenutku.

A on kruži okolo razgovarajući se o razgovorima, dakle o nekim budućim pregovorima za koje se sad ne zna ni kad će biti ni o čemu će se konkretno govoriti. S američke strane se govori o nekom akcijskom planu od 15 točaka, a s iranske strane se spominje neka tri, četiri uvjeta. Dakle, i jedni i drugi su ostali na pozicijama onog trenutka kada se krenulo u rat.

Kako gledate na ovu situaciju i Trumpovu kritike NATO- a, na puno članica europskih zemalja? Rekao je da im to neće zaboraviti. Je li to bilo ispravno? Kakve bi mogle biti posljedice? Je li posljedica možda i izlazak Trumpa, odnosno SAD-a iz NATO-a?

Ja se nadam da se Europa osvijestila da mora stati na svoje noge. To je broj jedan. Broj dva, Trump je očekivao navalu snage američke da će svi saveznici i članovi NATO-a krenuti s njim, kao što je bilo davno kad je bio Kuvajt i Irak kad je manje zemalja svijeta, a ne samo NATO-a, krenulo s njim. Ovo je sad bio potpuno neizvjestan teren. Bogu hvala svima u Europi kojima je bilo jasno da se ide u jedno potpuno nepoznato područje i da to nije njihov rat. Krenuli ste u rat, valjda imate neke naznake kako ga završiti.

Činjenica jest da je rat u Ukrajini sada pao u drugi plan. Može li iz svega ovoga na kraju profitirati Vladimir Putin?

Vladimir Putin već profitira plasirajući svoju naftu. Istovremeno se mislilo da će tako Trump naštetiti Kini. Kina ima rezerve. Kina ima vremena i čeka za razliku od Trumpa koji je nestrpljivo svaki dan, kao što je rekao da ima 'osjećaj u kostima 'da će taj rat brzo završiti. Mislim, to su takve izjave čak nisu ni šala. Preozbiljna je i situacija koju on proizveo i logično da zemlje članice NATO.a nisu stale na njegovu stranu u ovom trenutku. One mogu braniti određene puteve mogu pomoći u nekim situacijama, ali i krenuti otvoreno u rat s Trumpom i Izraelom ne.

U Americi traju veliki prosvjedi protiv Trumpa. Koliko će ovaj rat utjecati na njegovu popularnost na domaćem terenu?

Jako. Prema svim anketama, on je negdje između 30 i 40 posto. Prije svega, troškovi života su otišli visoko upravo zahvaljujući toj nafti u svim tim događanjima. Tu je i imigracijska politika i nepriznavanje regula - što su savezne države, što su države i što je njihov zakon.