Trump gomila snage na Bliskom istoku, o ovome je govorio još '80-ih: Irance bi moglo skupo koštati

Usred nesigurnih diplomatskih napora Bijele kuće da okončan rat u Iranu, američke trupe stigle su u regiju kako bi zadale ono što se predsjednik Donald Trump nada da će biti 'nokaut' iranskom režimu, za slučaj da pregovori s Teheranom propadnu.

Tisuće američkih marinaca na amfibijskim brodovima mornarice iz 31. i 11. ekspedicijske jedinice raspoređeno je na Bliski istok. Dodatnih oko 2000 padobranaca iz 82. zračno -desantne pukovnije također - zadatak im je rasporediti se u roku od 18 sati od naredbe i izvršiti padobranske napade, uključujući protiv "branjenog aerodroma" kako bi se pripremili za daljnje kopnene operacije, piše Guardian.

Najistaknutija meta

Državni tajnik Marco Rubio ponovio je u petak kako SAD vjeruje da će postići svoje ciljeve bez prisutnosti marinaca na terenu, ali Trump bi mogao narediti napad kako bi se osigurala prednost za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca ili smanjila sposobnost Irana da silom drži plovni put zatvorenim.

Nedostatak teških oklopnih jedinica, logističke dubine i drugih elemenata potrebnih za dugotrajni vojni sukob ograničit će sposobnost SAD-a da eskalira sukob, što bi potencijalno moglo produžiti zastoj tjesnaca i biti pogubno za svjetsko gospodarstvo.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group/31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Najistaknutija meta bio je otok Harg uz iransku obalu - mjesto kroz koje prolazi oko 90 posto iranskog izvoza sirove nafte, što ga čini financijskom i logističkom žila kucavicom za Teheran.

Gubitak ovog otoka zadao bi težak udarac režimu.

Trump je napad na otok Harg predložio još 1980-ih, kada je za Guardian rekao da bi "napravio niz na otoku Harg; ušao bih i zauzeo ga" ako Iran puca na američke brodove.

'Samo jedna jednostavna riječ'

Broj američkih trupa raspoređenih u regiji znatno je manji od onih korištenih u Iraku ili Afganistanu.

Zauzimanje otoka Harg značilo bi rijetko osporavano amfibijsko iskrcavanje američkih trupa, potencijalno pod vatrom dronova, raketa i topništva. Američkim trupama trebalo bi više od jednog dana da doplove do položaja u blizini otoka, što bi Iranu dalo vremena da minira i područje oko otoka.

Ako bi američke trupe uspjele zauzeti otok, ostaje nejasno koliko bi dugo bile prisiljene držati teritorij, potencijalno pod vatrom, prije nego što SAD mogu prisiliti Iran da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili pristane na prekid vatre.

Odvojeno, SAD bi također mogao pojačati bombardiranje otoka na kojem je već pogodio 90 ciljeva.

"Samo jedna jednostavna riječ i cijevi će nestati", rekao je Trump ranije ovog mjeseca, razmatrajući napad na otok.

🇺🇸 The 31st Marine Expeditionary Unit, plus 2,500 sailors, arrived aboard the USS Tripoli at the Arabian Sea.pic.twitter.com/RVQGERHFRY https://t.co/E3FkApswqV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 28, 2026

Poseban zadatak

Postoje i drugi ciljevi - posebno otoci - u Hormuškom tjesnacu koji bi također mogli privući Trumpovu administraciju i pomoći u ostvarenju neposrednog cilja ponovnog otvaranja plovnog puta za komercijalni promet.

Otok Kešm, najveći u Perzijskom zaljevu, skladište je iranskih napadačkih plovila, dronova, morskih mina i drugog materijala koji se koristi za ometanje plovidbe.

No, s gotovo 1295 četvornih kilometara, otok bi mogao biti prevelik da bi ga SAD okupirao sa svojim raspoloživim trupama.

Još jedan otok koji bi mogao biti meta napada je Larak, koji je središte iranskog oružja koje se koristi za održavanje kontrole nad brodovima u tjesnacu.

Američka web stranica Axios izvijestila je da dužnosnici administracije razmatraju napade na Larak, kao i na sporni otok Abu Musa.

No, trupe koje je Trump poslao u regiju mogle bi se iskoristiti za druge misije. SAD još uvijek traga za 440 kg visoko obogaćenog uranija (HEU) koji je nestao nakon američkih napada na Iran prošlog lipnja. Rubio je rekao da će ga morati "ljudi uzeti", a SAD navodno razmatra mogućnosti slanja specijalnih snaga uz potporu većih razmještaja zračnih snaga ili marinaca kako bi tražile i prikupile materijal u Iranu.

