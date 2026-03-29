SAD se priprema za kopnenu operaciju; Ukrajina osigurala sporazum sa Saudijskom Arabijom

Ulazimo u 31. dan američko-izraelskog napada na Iran. Jemenski Hutisti potvrdili su da su ispalili projektil na Izrael, što je prvo uključenje ove zemlje u razbuktali sukob. Hutisti su najavili vojne operacije i u danima koji dolaze. Njihovo priključenje sukobu ozbiljna je prijetnja svjetskoj trgovini radi geografskog položaja Jemena.

Međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu pogodilo je nekoliko 'iranskih dronova', a Iran je ciljao i američko logistički brod u blizini luke Salalah u Omanu. U napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji u subotu, ozlijeđeno je najmanje 12 američkih vojnika, od kojih dvojica teško, potvrdio je američki dužnosnik za Reuters.

Pakistan bi u ponedjeljak trebao biti domaćin razgovora sa Saudijskom Arabijom, Turskom i Egiptom o pregovorima za okončanje sukoba.

WP: Pentagon se priprema za tjedne kopnenih operacija u Iranu

Ukrajina osigurala obrambeni sporazum vrijedan milijardu dolara

Bahreinska Alba potvrdila iranski napad na svoje objekte

Koliko je ljudi ubijeno u američko-izraelskom ratu protiv Irana?

IDF napao iranske zapovjedne centre i lokacije s oružjem

7.39 - Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su u Terhanu , u novom valu napada, uspostavile privremene iranske zapovjedne centre te lokacije za proizvodnju i skladištenje oružja.

U objavi na X, IDF je rekao da su među ciljanim lokacijama "objekti za proizvodnju i skladištenje balističkih projektila, sustavi protuzračne obrane i promatračke točke iranskog režima".

Prema IDF-u, Iran je premjestio neke zapovjedne centre na privremene lokacije. „Nekoliko privremenih zapovjednih centara je raspušteno, uključujući zapovjednike koji su djelovali unutar sjedišta“, navodi se u objavi IDF-a.

Iranska garda: Napadi na Bahrein i UAE su odmazda

7.04 - Iranska revolucionarna garda tvrdi da je tijekom vikenda izvela raketne napade i napade dronovima na tvornice aluminija u Bahreinu i UAE-u kao odmazdu za američko-izraelski napad na iransku industrijsku infrastrukturu iz baza u zaljevskim državama.

IRGC je rekao da su napadi bili usmjereni na ono što su opisali kao industrije povezane s američkom vojskom.

Otkad je krajem veljače izbio rat na Bliskom istoku, Bahrein i druge zemlje Perzijskog zaljeva redovito su meta iranskih raketnih i bespilotnih napada kao odmazde za američko-izraelsku kampanju.

U izjavi koju je prenijela iranska državna televizija IRIB, iranska garda je rekla da je pogodila tvornicu aluminija u UAE-u i glavnu tvornicu tvrtke Aluminium Bahrain, nazivajući obje lokacije "industrijama povezanim s američkim vojnim i zrakoplovnim sektorom u regiji".

Aluminium Bahrain, jedan od najvećih svjetskih proizvođača aluminija, izjavio je da su dva zaposlenika ranjena u iranskom napadu na njegov pogon u subotu.

Tvrtka, poznata i kao Alba, izjavila je da su radnici zadobili lakše ozljede.

Pomorci zarobljeni usred rata

6.47 - Pomorci imaju posla s telefonskim linijama za pomoć, koje su preplavljene porukama posada zaglavljenih u Zaljevu zbog rata na Bliskom istoku, koje očajnički traže repatrijaciju, odštetu i potrepštine za brod.

„Pišem vam kako bismo vas hitno obavijestili da se naš brod trenutno suočava s kritičnom situacijom u vezi s namirnicama i zdravstvenim stanjem jednog člana posade“, pisalo je u e-poruci koju je jedan pomorac 24. ožujka uputio timu za podršku pomorcima Međunarodne federacije prometnih radnika (ITF).

„Za održavanje posade potrebna je hitna opskrba hranom, pitkom vodom i osnovnim potrepštinama“, stajalo je u poruci upućenoj timu na liniju za pomoć.

ITF je izjavio da je primio više od 1000 e-mailova i poruka od pomoraca zaglavljenih oko Hormuškog tjesnaca i šire regije od izbijanja rata američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače.

Pentagon se priprema za tjedne kopnenih operacija u Iranu

4.45 - Pentagon se priprema za tjedne kopnenih operacija u Iranu, izvijestio je Washington Post u subotu, pozivajući se na američke dužnosnike.

Planovi bi mogli uključivati ​​napade specijalnih operacija i konvencionalnih pješačkih trupa, izvijestio je Post.

Hoće li predsjednik Donald Trump odobriti bilo koji od tih planova ostaje neizvjesno, prema Postu.

Trumpova administracija rasporedila je američke marince na Bliski istok dok rat u Iranu traje već peti tjedan, a također je planirala poslati tisuće vojnika iz 82. zračno-desantne pukovnije američke vojske u regiju.

Ukrajina osigurala sporazum vrijedan milijardu dolara

1.58 - Ukrajina će pružiti tehničko znanje Saudijskoj Arabiji i Kataru kako bi im pomogla u suočavanju s iranskim napadima, rekao je ukrajinski predsjednik.

„Prepoznaju našu stručnost“, rekao je Volodimir Zelenskij za Rafa Sancheza na NBC-u u ekskluzivnom intervjuu.

Rusija već neko vrijeme kupuje iranske jeftine dronove Shahed - i raspoređuje ih u Ukrajini.

To je mnoge na ukrajinskoj bojišnici pretvorilo u stručnjake za prevladavanje iranske vojne tehnologije.

Zauzvrat, zaljevske zemlje će osigurati "milijarde" dolara ulaganja u ukrajinsku obranu, rekao je Zelenski.

Rusija je snimila satelitske snimke američke zračne baze u Saudijskoj Arabiji nekoliko dana prije nego što ju je napao Iran, tvrdi Volodimir Zelenski.

Ukrajinski predsjednik rekao je za NBC News da je "100%" siguran da Moskva i Teheran dijele obavještajne podatke kako bi pomogli u ciljanju američkih trupa u ratu.

Iran je napao bazu 26. ožujka, ozlijedivši nekoliko američkih vojnika.

„Mislim da je u interesu Rusije pomoći Irancima“, rekao je Zelenski u intervjuu za američku televizijsku kuću.

„I ne vjerujem, znam, da dijele informacije.

"Pomažu li Irancima? Naravno. Koliko posto? Sto posto."

Bahreinska Alba potvrdila iranski napad na svoje objekte

1.49 - Aluminium Bahrain, jedna od najvećih svjetskih talionica aluminija, poznata također kao Alba, potvrdila je u nedjelju ujutro da su njegovi objekti bili meta iranskog napada dan ranije, izvijestila je bahreinska državna novinska agencija.

Alba je izjavila da su dvije osobe lakše ozlijeđene u napadu, dodajući da procjenjuje štetu u objektima.

Potvrda dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda izjavila da je ciljala Albu i Emirates Global Aluminium kao odgovor na napade na dvije iranske čeličane.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) je, bez navođenja detalja, rekla da te dvije tvrtke imaju veze s američkim vojnim i zrakoplovnim tvrtkama.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti tvrdnje IRGC-a.

Alba je ranije u ožujku pokrenula zatvaranje triju linija za taljenje aluminija, što čini 19 posto njezinih kapaciteta, kako bi očuvala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Hormuškom tjesnacu, budući da zbog više sile koja je prouzročilo zatvaranje strateškog tjesnaca nije mogla isporučivati ​​metal kupcima.

Zatvaranja su najnoviji utjecaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminija na Bliskom istoku, koji čini oko 9 posto globalne ponude.

Odvojeno, bahreinski Foulath Holding, matična tvrtka Bahrain Steela, proglasio je u subotu višu silu na svoje poslovanje zbog regionalnog sukoba i "povezanih sigurnosnih i logističkih poremećaja".

Rekla je da je situacija u regiji "stvorila okolnosti izvan kontrole grupe koje su utjecale na poslovanje i logistiku u svim dijelovima poslovanja grupe", bez pružanja detalja o veličini utjecaja.

Broj poginulih u američko-izraelskom ratu protiv Irana

00.52 - Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države, a istovremeno je otvorilo novi front u Libanonu.

Reuters je objavio najnovije podatke za koje napominje da ih nije neovisno potvrdio.

IRAN

Američka skupina za ljudska prava HRANA izjavila je da je od izbijanja rata ubijeno 3461 osoba. Navela je da je 1551 od njih bilo civila, uključujući najmanje 236 djece.

Grupa tvrdi da njezini podaci dolaze iz terenskih izvješća, lokalnih kontakata, medicinskih i hitnih izvora, mreža civilnog društva, materijala otvorenog tipa i službenih izjava.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca izjavila je u petak da je u dosadašnjim američko-izraelskim napadima u Iranu ubijeno najmanje 1900 ljudi, a 20 000 ih je ozlijeđeno. Nije jasno uključuju li te brojke najmanje 104 osobe za koje je iranska vojska rekla da su ubijene u američkom napadu na iranski ratni brod kod Šri Lanke 4. ožujka.

LIBANON

Libanonske vlasti kažu da je od 2. ožujka u izraelskim napadima ubijeno 1189 ljudi, uključujući najmanje 124 djece.

Više od 400 boraca Hezbolaha ubijeno je otkako je libanonska oružana skupina pokrenula napade u novom ratu s Izraelom 2. ožujka, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s brojem skupine. Nije jasno uključuje li broj poginulih koji su prijavile vlasti broj boraca.

IRAK

Najmanje 100 ljudi ubijeno je od početka krize, prema iračkim zdravstvenim vlastima. Među njima su civili, pripadnici Šiitskih narodnih mobilizacijskih snaga povezanih s Iranom, kurdski borci Pešmerge saveznici SAD-a i vojnici.

Jedan strani član posade ubijen je u napadu na tankere u blizini iračke luke, prema sigurnosnim dužnosnicima luke.

IZRAEL

Rakete lansirane iz Irana i Libanona prema Izraelu ubile su 19 ljudi u Izraelu, prema izraelskoj hitnoj pomoći. Izraelska vojska priopćila je da su četiri njihova vojnika također ubijena u južnom Libanonu. Odvojeno, izraelske snage su 22. ožujka promašile cilj i ubile izraelskog poljoprivrednika u blizini granice s Libanonom.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Trinaest pripadnika vojske je ubijeno. Šestero je potvrđeno mrtvima nakon što se američki vojni zrakoplov za opskrbu gorivom srušio iznad Iraka, priopćila je američka vojska, dok je sedam drugih poginulo u akciji tijekom operacija protiv Irana.

Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na zračnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, rekao je američki dužnosnik Reutersu u petak.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Deset osoba ubijeno je u iranskim napadima, uključujući dva vojnika, prema vlastima UAE-a.

KATAR

Sedam osoba poginulo je 22. ožujka u smrtonosnoj padu helikoptera u katarskim teritorijalnim vodama nakon tehničkog kvara tijekom "rutinske dužnosti", prema katarskom ministarstvu obrane. Nisu dati daljnji detalji.

Četiri poginula bila su pripadnici katarskih oružanih snaga, jedan turski vojnik iz združenih snaga Katara i Turske, a dvojica tehničari koji su radili za turskog obrambenog diva ASELSAN.

KUVAJT

Vlasti su izvijestile o šest smrtnih slučajeva, uključujući dvije osobe ubijene u iranskim napadima, dva časnika ministarstva unutarnjih poslova i dva vojnika.

ZAPADNA OBALA

Četiri palestinske žene ubijene su u iranskom raketnom napadu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael.

SIRIJA

Četiri osobe su ubijene kada je iranski projektil pogodio zgradu u južnom gradu Sweidi 28. veljače, izvijestila je državna novinska agencija SANA.

BAHREIN

Dvije osobe su ubijene u dva odvojena iranska napada, a posljednji je pogodio stambenu zgradu u glavnom gradu Manami, prema ministarstvu unutarnjih poslova.

Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je 24. ožujka da je jedan od njihovih civilnih izvođača radova ubijen u iranskom napadu na Bahrein. Izvođača radova identificirali su kao marokanskog državljanina.

OMAN

Dvije osobe su ubijene 13. ožujka u napadu dronom na industrijsku zonu u pokrajini Sohar, što su prvi smrtni slučajevi unutar zemlje, koja je bila domaćin posredničkih pregovora između SAD-a i Irana. Jedna je osoba ranije poginula kada je projektil pogodio tanker kod obale Muscata, rekao je upravitelj broda.

SAUDIJSKA ARABIJA

Dvije su osobe poginule kada je projektil pao na stambenu lokaciju u gradu Al-Kharj, jugoistočno od glavnog grada Rijada.

FRANCUSKA

Jedan francuski vojnik je poginuo, a šestero ih je ranjeno nakon napada dronom na sjeveru Iraka, gdje su pružali obuku za borbu protiv terorizma.