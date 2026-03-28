Iran ranio 12 američkih vojnika u napadu na zračnu bazu; Izrael presreo raketu iz Jemena

Američki predsjednik Donald Trump održao je u petak govor u kojem je NATO nazvao "papirnatim tigrom" i rekao da se na njega ne bi moglo računati niti u slučaju potencijalno trećeg svjetskog rata: "Da se taj veliki ikad dogodi, jamčim vam da ih ne bi bilo tamo", rekao je Trump i ponovio da je NATO "napravio veliku grešku" jer nije pomogao SAD-u u ratu s Iranom.

U noći u subotu, Iran je napao zračnu bazu u Saudijskoj Arabiji pri čemu je stradalo 12 američkih vojnika.

7.00 - Izraelska vojska neumorno nastavlja kopnenu operaciju na jugu Libanona, opisujući je kao „ograničenu i ciljanu", no stručnjaci upozoravaju da bi sukob mogao prerasti u najdulje i najrazornije izraelsko vojno angažiranje u toj zemlji od 2006. godine.

Više od milijun Libanonaca, odnosno petina stanovništva - već je raseljena, a broj poginulih premašio je tisuću.

Najnoviji val sukoba počeo je 2. ožujka, kada je Hezbolah prvi put od primirja iz studenoga 2024. ispalio rakete i dronove prema Izraelu, kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u američko-izraelskim napadima na Teheran 28. veljače.

Izrael je odmah uzvratio masovnim bombardiranjem južnog Libanona, doline Bekaa i južnih predgrađa Bejruta, a potom pokrenuo i kopnenu akciju.

Kopnene operacije izraelske vojske u međuvremenu se šire na nova područja, a najžešće borbe vode se oko Khiama, strateški ključnog grada na uzvisini u južnom Libanonu.

Michael Young, urednik Carnegie Middle East Centra, objašnjava da Izrael nastoji proširiti tampon zonu u južnom Libanonu koja bi gradove na sjeveru Izraela udaljila od Hezbolahovih raketa, pri čemu neki procjenjuju da bi ta zona mogla biti duboka između deset i petnaest kilometara.

Young upozorava da područje južno od rijeke Litani, u kojemu živi između 400.000 i 500.000 ljudi, većinom šijitske zajednice, može postati trajno nenastanjivo.

Faysal Itani, profesor bliskoistočne politike na Sveučilištu Georgetown dodaje da izraelska strategija ima i demografsku dimenziju: raseljavanje desetaka, možda i stotina tisuća Libanonaca, uglavnom šijita, s ciljem njihovog odvajanja od Hezbolaha i izazivanja napetosti u nešijitskim zajednicama, čime bi se različite strane prisililo da se okrenu protiv te grupe.

Prema informacijama koje su prenijeli Axios i više izraelskih i američkih dužnosnika, Izrael planira uništiti cijelu Hezbolahovu vojnu infrastrukturu, a jedan visoki izraelski dužnosnik rekao je: „Učinit ćemo ono što smo učinili u Gazi." Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani izjavio je da se očekuje nastavak operacija još najmanje tri tjedna.

Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da će operacije biti nastavljene dok Hezbolah ne prestane predstavljati prijetnju sjeveru Izraela te isključio povratak raseljenih Libanaca južno od rijeke Litani.

Lider Hezbolaha Naim Kassem pak je izjavio da je njegova organizacija „pripremljena za dug sukob" i da će Izraelci biti iznenađeni na bojnom polju.

Izrael presreo raketu lansiranu iz Jemena

5.28 - Izrael tvrdi da je presreo raketu ispaljenu iz Jemena u ranim jutarnjim satima subote. Ako Jemen to potvrdi, to bi bio prvi put da se ta zemlja, koja je uvelike povezana s Iranom, uključila u sukob.

Hutisti - koji kontroliraju veći dio Jemena - upozorili su ranije ovog tjedna da bi se mogli uključiti u rat.

U petak su rekli da "drže prste na okidaču" i da su spremni na "izravnu vojnu intervenciju" ako se SAD-u i Izraelu u sukobu pridruže novi saveznici.

Eksplozije diljem Damaska

4.20 - U ranim jutarnjim satima, eksplozije su se čule diljem Damaska ​​nakon što je izraelska protuzračna obrana presrela iranske rakete u sirijskom zračnom prostoru, javila je sirijska državna televizija.

Otprilike u isto vrijeme, izraelska vojska izjavila je da je identificirala rakete lansirane prema njoj iz Irana.

Dvanaest američkih vojnika ranjeno u Saudijskoj Arabiji,

1.27 - Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, istaknuo je američki dužnosnik za Reuters.

Do sada je, u sukobima na Bliskom istoku, poginulo 13 američkih vojnika.

Isto tako, od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, od 28. veljače, ranjeno je više od 300 američkih vojnika. Američka vojska izjavila je da se njih 273 već vratilo na dužnost.

Trump - Kuba je sljedeća

1.27 - Američki predsjednik Donald Trump, također u petak, izjavio da je "Kuba sljedeća". To je rekao tijekom govora na investicijskom forumu u Miamiju, na kojem je veličao uspjehe američke vojne akcije u Venezueli i Iranu.

Iako Trump nije precizirao što točno planira učiniti s tom otočnom državom, često naglašava kako vjeruje da je vlada u Havani, suočena s teškom ekonomskom krizom, na rubu kolapsa.

Njegova administracija posljednjih je tjedana otvorila pregovore s dijelom kubanskog vodstva, dok je sam Trump nagovijestio da bi akcija mogla biti moguća.