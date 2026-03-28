Pogledaje što su Iranci poslali na Izrael: U Tel Avivu razbijen antiratni prosvjed

Iran je lansirao projektile kao odmazdu za američke i izraelske napade te su preletjeli nebo iznad Hebrona na Zapadnoj obali. Izraelski sustavi protuzračne obrane su odgovorili na napad.

Iran je navodno pristao dopustiti prolazak dodatnih 20 brodova pod pakistanskom zastavom kroz Hormuški tjesnac.

Ishaq Dar, pakistanski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova, rekao je da je "zadovoljan što može podijeliti sjajne vijesti" nakon razgovora s teheranskim dužnosnicima.

Iran je efektivno zatvorio ključni plovni put za svoje neprijatelje otkako su Izrael i SAD započeli napade na zemlju prošlog mjeseca, ali dopustio je prolaz ograničenom broju brodova.

Rastjerani antiratni prosvjednici u Tel Avivu

Snage sigurnosti u Tel Avivu rastjerale su u subotu navečer nekoliko stotina antiratnih prosvjednika koji su se okupili bez dozvole, što su organizatori osudili i obećali nove prosvjede.

Najmanje četvero prosvjednika je privedeno, a neki su bili bačeni na tlo, prema izvješćima novinara AFP-a koji su bili prisutni na skupu na Trgu Habima u Tel Avivu.

Drugi prosvjed koji je okupio stotinjak ljudi, a koji su vlasti također proglasile "ilegalnim", održan je u Haifi na sjeveru zemlje, gdje je uhićeno petero ljudi, rekao je glasnogovornik policije.

"Oduprite se", moglo se pročitati na transparentima koje su istaknuli prosvjednici u Tel Avivu, dok su se drugi okupili iza velikog natpisa: "Prestanite hraniti ratni stroj".

Prosvjednici su se odazvali pozivu nekoliko organizacija civilnog društva poput "Peace Now" ili "Standing Together" koje osuđuju "beskonačni rat" izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Od početka rata na Bliskom istoku, koji je započeo 28. veljače napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran, u Tel Avivu se održavaju manji prosvjedi.

Međutim, izraelsko javno mnijenje prema anketama i dalje većinom podržava rat protiv Irana, iako je udio protivnika porastao s četiri posto na 11,5 posto, prema posljednjem istraživanju Izraelskog instituta za demokraciju objavljenom u petak.

"Nećemo odustati. Protest protiv rata i vlade nastavit će rasti", poručila je organizacija "Standing Together" u priopćenju u subotu navečer, osuđujući "nasilno rastjerivanje" prosvjeda u Tel Avivu.