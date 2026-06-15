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Nema kraja udarcima za Brada Pitta: Sada ga se odrekao i najmlađi sin

Nema kraja udarcima za Brada Pitta: Sada ga se odrekao i najmlađi sin
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Foto: Terma,SL/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Gotovo sva djeca Brada Pitta odrekla su se njegova prezimena

15.6.2026.
14:59
Hot.hr
Terma,SL/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Čini se da se jaz između holivudskog glumca Brada Pitta (62) i njegove djece iz dana u dan produbljuje. Najnoviji potez povukao je njegov najmlađi sin Knox, koji je na svečanosti povodom završetka srednje škole početkom lipnja predstavljen kao "Knox Jolie", bez očevog prezimena, otkriva Page Six.

Nema kraja udarcima za Brada Pitta: Sada ga se odrekao i najmlađi sin
Foto: -/Backgrid USA/Profimedia

Iako nije poznato je li 17-godišnjak pokrenuo i službeni postupak promjene imena, činjenica da je na službenom školskom događaju koristio samo majčino prezime mnogi smatraju jasnom porukom. Knox će 12. srpnja navršiti 18 godina, a njegov potez dolazi nakon niza sličnih odluka koje su donijela njegova braća i sestre.

Nema kraja udarcima za Brada Pitta: Sada ga se odrekao i najmlađi sin
Foto: Terma,SL/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Prema pisanju Page Sixa, izvori bliski obitelji i dalje imaju potpuno različite poglede na razloge obiteljskog razdora. Dok jedni tvrde da je glumica Angelina Jolie (51) godinama poticala udaljavanje djece od oca te da promjene prezimena vide kao nastavak tog procesa, drugi ističu da su djeca samostalno donosila svoje odluke nakon godina obiteljskih sukoba. Također navode kako je obitelj godinama prolazila kroz terapiju te da je narušeno povjerenje između Brada Pitta i djece posljedica događaja koji su prethodili razvodu.

Odnosi u obitelji Jolie-Pitt narušeni su još od 2016. godine, kada je Angelina Jolie podnijela zahtjev za razvod nakon incidenta na privatnom letu iz Francuske u SAD. Iako protiv Pitta nikada nisu podignute optužnice, upravo se taj događaj često navodi kao prekretnica u odnosima između glumca i njegove djece.

Nema kraja udarcima za Brada Pitta: Sada ga se odrekao i najmlađi sin
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Knox nije prvo dijete koje se udaljilo od očevog prezimena. Njegova sestra Shiloh  (20) još je 2024. godine službeno uklonila prezime Pitt te danas nosi ime Shiloh Nouvel Jolie. U međuvremenu su zahtjeve za promjenu prezimena podnijeli i Maddox (24) te Zahara (21), koji žele nositi isključivo majčino prezime.

Njihova sestra Vivienne (17) već se u javnim projektima predstavlja kao Vivienne Jolie, a sada je i Knox na maturalnoj svečanosti naveden samo pod prezimenom Jolie. Jedini od šestero djece za kojeg zasad nema informacija da je poduzeo sličan korak jest Pax (22).

Prema pisanju stranih medija, Brad Pitt navodno teško podnosi odluke svoje djece, a izvori bliski glumcu tvrde da ga je posebno pogodilo kada je Shiloh službeno uklonila njegovo prezime. 

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