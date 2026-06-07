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Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu

Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu
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Foto: Matthieu Mirville/Zuma Press/Profimedia

Često su se pogledavali, držali se za ruke i grlili se

7.6.2026.
13:51
Hot.hr
Matthieu Mirville/Zuma Press/Profimedia
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Slavni holivudski glumac Brad Pitt (62) i njegova djevojka, atraktivna dizajnerica Ines de Ramon (33), u subotu su viđeni na teniskom turniru French Open na Roland Garrosu, a večer su proveli na profinjenoj večeri u jednom od poznatijih pariških restorana.

Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu
Foto: JACOVIDES-MOREAU/Bestimage/Profimedia

Par je snimljen pri dolasku u restoran Le Voltaire, gdje su im se pridružili redatelj David Fincher i Flea, basist kultnog benda Red Hot Chili Peppers. Dok je Pitt pozdravljao okupljene fotografe i obožavatelje, Ines je nekoliko trenutaka kasnije stigla u modnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo. Holivudski glumac za izlazak je odabrao kombinaciju u tonovima ružičaste boje.

Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu
Foto: Aissaoui Nacer/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Dugi baloner nosio je preko košulje iste nijanse, a stajling je upotpunio elegantnim hlačama, antilop čizmama i sunčanim naočalama aviator modela. Njegova partnerica odlučila se za uglađenu kožnu haljinu-kaput u toploj smeđoj nijansi, koju je spojila s bež sandalama na petu i svijetlom dizajnerskom torbicom, piše portal Just Jared. 

Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu
Foto: Matthieu Mirville/Zuma Press/Profimedia

Na teniskom turniru na Roland Garrosu, par je izgledao vrlo zaljubljeno. Često su se pogledavali, držali se za ruke i grlili se. Oboje su nosili bijele kombinacije. Brad Pitt odjenuo je bijelu košulju i bež hlače, a Ines de Ramon nosila je bijelu dugu haljinu. 

Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Nakon nekoliko sati provedenih u restoranu, par je zajedno napustio večeru, a Pitt je prije odlaska još jednom zastao kako bi pozdravio obožavatelje koji su ga čekali ispred lokala. Njihovo pojavljivanje u Parizu ponovno je izazvalo velik interes javnosti, a modno usklađene kombinacije i ovog su puta bile jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

 

Brad PittInes De RamonRoland Gaross
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