Brad Pitt i Ines de Ramon zaljubljeni do ušiju: Izmjenjivali nježnost na Roland Garrosu

Slavni holivudski glumac Brad Pitt (62) i njegova djevojka, atraktivna dizajnerica Ines de Ramon (33), u subotu su viđeni na teniskom turniru French Open na Roland Garrosu, a večer su proveli na profinjenoj večeri u jednom od poznatijih pariških restorana.

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Par je snimljen pri dolasku u restoran Le Voltaire, gdje su im se pridružili redatelj David Fincher i Flea, basist kultnog benda Red Hot Chili Peppers. Dok je Pitt pozdravljao okupljene fotografe i obožavatelje, Ines je nekoliko trenutaka kasnije stigla u modnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo. Holivudski glumac za izlazak je odabrao kombinaciju u tonovima ružičaste boje.

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Dugi baloner nosio je preko košulje iste nijanse, a stajling je upotpunio elegantnim hlačama, antilop čizmama i sunčanim naočalama aviator modela. Njegova partnerica odlučila se za uglađenu kožnu haljinu-kaput u toploj smeđoj nijansi, koju je spojila s bež sandalama na petu i svijetlom dizajnerskom torbicom, piše portal Just Jared.

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Na teniskom turniru na Roland Garrosu, par je izgledao vrlo zaljubljeno. Često su se pogledavali, držali se za ruke i grlili se. Oboje su nosili bijele kombinacije. Brad Pitt odjenuo je bijelu košulju i bež hlače, a Ines de Ramon nosila je bijelu dugu haljinu.

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Nakon nekoliko sati provedenih u restoranu, par je zajedno napustio večeru, a Pitt je prije odlaska još jednom zastao kako bi pozdravio obožavatelje koji su ga čekali ispred lokala. Njihovo pojavljivanje u Parizu ponovno je izazvalo velik interes javnosti, a modno usklađene kombinacije i ovog su puta bile jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.