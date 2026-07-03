Nesreća u centru Zagreba: Netko je dobro slupao Audi

Na križanju Frankopanske ulice i Ilice u središtu Zagreba dogodila se prometna nesreća. Na snimci se može vidjeti razbijen prednji lijevi dio Audija.

Informaciju nam je poslala čitateljica, a zasad nema podataka o okolnostima nesreće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, koja nam je potvrdila da su dojavu o nesreći zaprimili u 11.15 sati. "Naknadno smo obaviješteni da događaj ne zahtijeva postupanje policije", rekli su.

Prema policijskim informacijama nastala je samo materijalna šteta.