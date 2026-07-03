Zagrepčani zatekli neobičan prizor, pogledajte snimku: 'Malo jutarnjeg osvježenja'

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'KUPANJE!' /

Zagrepčane je ujutro u petak na Jankomiru dočekao ni manje ni više nego iščupani hidrant.

Neobičan prizor snimila je naša čitateljica, koja nam je poslala video na kojem se vidi kako voda prska visoko u zrak.

"Malo jutarnjeg osvježenja", našalila se čitateljica.

Voda i na cesti

Voda se prelila i na cestu, koja je ostala potpuno mokra.

"Kupanje!", u šali je uzviknuo vozač koji se zatekao na licu mjesta.

Kako to je izgledalo pogledajte u videu na vrhu članka.