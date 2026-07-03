Zagrepčani zatekli neobičan prizor, pogledajte snimku: 'Malo jutarnjeg osvježenja'

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Kradu vodu s hidranata, pune bazene, drugi ostaju bez vode! Poslali dramatičan apel
Zagrepčane je ujutro u petak na Jankomiru dočekao ni manje ni više nego iščupani hidrant.
Neobičan prizor snimila je naša čitateljica, koja nam je poslala video na kojem se vidi kako voda prska visoko u zrak.
"Malo jutarnjeg osvježenja", našalila se čitateljica.
Voda se prelila i na cestu, koja je ostala potpuno mokra.
"Kupanje!", u šali je uzviknuo vozač koji se zatekao na licu mjesta.
Kako to je izgledalo pogledajte u videu na vrhu članka.