FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KUPANJE!' /

Zagrepčani zatekli neobičan prizor, pogledajte snimku: 'Malo jutarnjeg osvježenja'

Zagrepčane je ujutro u petak na Jankomiru dočekao ni manje ni više nego iščupani hidrant

Neobičan prizor snimila je naša čitateljica, koja nam je poslala video na kojem se vidi kako voda prska visoko u zrak.

"Malo jutarnjeg osvježenja", našalila se čitateljica.

Voda i na cesti 

Voda se prelila i na cestu, koja je ostala potpuno mokra. 

"Kupanje!", u šali je uzviknuo vozač koji se zatekao na licu mjesta. 

Kako to je izgledalo pogledajte u videu na vrhu članka. 

VOYO logo
3.7.2026.
8:24
danas.hr
HidrantZagrebJankomir
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa