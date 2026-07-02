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WEEKEND U ROVINJU /

Festival donosi dvije nove platforme, Ricov poručuje: 'AI ne može zamijeniti druženje'

Weekend Media Festival i ove jeseni dolazi u Rovinj. Novo izdanje najvećeg regionalnog medijskog, biznis i komunikacijskog festivala ove godine donosi i dvije nove platforme — obrazovni i zdravstveni Weekend.

Festival će se održati od 24. do 27. rujna, a očekuje se više od 7000 sudionika te više od 200 govornika i panelista.

Direktor Weekend Media Festivala Tomo Ricov ističe da upravo događaji koji okupljaju ljude uživo danas imaju sve veću vrijednost.

"Ono što AI nikad neće moći zamijeniti je druženje uživo i zato mislim da samo raste vrijednost događaja koji povezuju ljude", rekao je Ricov.

Više pogledajte u prilogu.

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2.7.2026.
20:28
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