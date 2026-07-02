Englez otkrio zašto će navijati za Hrvatsku: Pogledajte što je sve doživio u sedam dana

Odlazak u Ameriku na Svjetsko prvenstvo za mnoge je bio preskup. No, to nije spriječilo jednog mladog Britanca da krene u posebnu navijačku avanturu koja ga je dovela u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U samo sedam dana obišao je sedam država - i navijao s domaćim navijačima za njihove reprezentacije. Zašto je Englezu u Slavonskom Brodu i Tuzli bilo ljepše nego u Parizu, Oslu ili Malmöu?

Foto: Will Vickers/Net.hr

Sedam dana, sedam zemalja. Zvuči ludo, osim ako ste ogroman nogometni fan. Kao 21-godišnji Britanac Will Vickers. Prvo je u Bruxellesu navijao s Belgijcima. Pa u Parizu s Francuzima. Zatim letio u Tuzlu i doživio slavlje BiH nakon pobjede nad Katrom.

Foto: Will Vickers/Net.hr

U Slavonskom je Brodu slavio s Hrvatima koji su pobijedili Panamu. A onda i Oslo, Malmö pa Manchester. Britanski student i tiktoker Will Vickers za RTL kaže:

"Ako usporedim različite atmosfere na mjestima gdje sam bio, Hrvatska i BiH bi bile ovdje gore, a sve ostalo bi se zadržalo ovdje dolje. Tuzla, gdje sam išao gledati utakmicu Bosna i Katar, bila je apsolutno nevjerojatna. To je jedno od najboljih nogometnih iskustava koje sam doživio".

Foto: Will Vickers/Net.hr

SP bi ga koštao 8000 eura

Odlazak u Ameriku pratiti sve utakmice njegove engleske reprezentacije stajao bi ga 8000 eura. Neizvedivo. Ali, Will je odlučio da neće sjediti kod kuće. Jeftinim letovima i odsjedanjem u povoljnim hostelima obišao je sedam zemalja u tjedan dana - za samo 600 eura. Prije je, kaže, putovao i u Dalmaciju, ali Slavonski Brod i Tuzla su mu draži.

Foto: Will Vickers/Net.hr

"Možeš vidjeti pravu Bosnu i Hercegovinu, pravu Hrvatsku. Ne doživljavaju te kao još jednog turista. Bilo je jako lijepo dobiti takav tretman. Zauvijek ću pamtiti ljubaznost hrvatskih i bosanskih ljudi", govori nam Will. Kako i ne bi. Kad su Slavonci i na Willowu primjeru pokazali da se takve domaćine rijetko viđa. Kad je Will stigao u hostel u Slavonskom Brodu, vrata su bila zaključana. Srećom, tu su hrvatski navijači - Matej Jurčević i Krešimir Crnković.

Foto: Will Vickers/Net.hr

"Rekao sam mu - bez brige, prespavat ćeš ili kod mene ili kod frenda. Rekao sam i da ću mu ja plaćati piće cijelu večer i da ću mu pokloniti dres naš", priča nam Matej.

A Krešimir dodaje: "Sve više ljudi je mrzovoljno i nema tako više puno uljudnih ljudi i prijateljstava pa smo ja i kolega odlučili složiti se i stvoriti još jedno prijateljstvo".

Foto: Will Vickers/Net.hr

Pa odsad ovaj Englez kaže - uz navijanje za svoju zemlju, navijat će i za Hrvatsku i BiH - jer naši navijači, smatra - imaju najveće srce. Will predviđa da će utakmica Hrvatske protiv Portugala biti teška, ali vjeruje da naša reprezentacija to može.

Brođanin Matej Jurčević smatra da će to definitivno biti zadnja utakmica za Ronalda, ali za Modrića nikako. "Idemo do pobjede i to je to", poručuje Matej. Pa Slavonci za Engleza imaju još jedan poziv - da se vrati u Slavonski Brod - gledati Hrvatsku - u finalu.

Krešimir Crnković zaključuje: "Ovaj put ću mu ponuditi svoj krevet u spavaćoj sobi, a ja ću spavati na kauču". Bez obzira na rezultat utakmice, ovi navijači - zaslužuju medalju.