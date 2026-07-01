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Junak plasmana u nokaut fazu najavljuje Portugal: 'Suvišno je trošiti riječi na njih'

Junak plasmana u nokaut fazu najavljuje Portugal: 'Suvišno je trošiti riječi na njih'
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Veznjak Torina postigao je pobjedonosni pogodak koji je Hrvatskoj donio plasman u nokaut fazu natjecanja i povratak u Toronto

1.7.2026.
1:26
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Portugalci znaju koliko smo opasni, kazao je na konferenciji za novinare uoči susreta s Portugalom hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić

Veznjak Torina postigao je pobjedonosni pogodak koji je Hrvatskoj donio plasman u nokaut fazu natjecanja i povratak u Toronto.

“Puno nam olakšava to što se vraćamo u Toronto, igrat ćemo u poznatom ambijentu i osjećati se kao da igramo kod kuće zbog velikog broja naših navijača. Slađe je otići u drugi krug s pobjedom. Bilo bi teško, bili bismo u grču do kraja, da slučajno ne bismo primili pogodak. Ovako je taj pobjedonosni pogodak donio mirnoću i puno značio za momčad. Prošli smo grupnu fazu, što nam i jest bio primarni cilj, a ja sam osobno jako sretan zbog gola”, kazao je Vlašić za web-stranicu HNS-a.

 "Portugal je odlična reprezentacija s puno igrača svjetske klase u svakoj liniji. Suvišno je trošiti riječi na njih, dobro ćemo se organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali stvarno su opasna momčad. Sve nas reprezentacije jako cijene, pogotovo Portugal. Portugalci znaju našu kvalitetu, znaju da smo opasni. Kao što mi govorimo da su oni jaki, tako oni isto misle za nas. Bit će to utakmica u kojoj će odlučivati detalji”, kazao je Vlašić.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaNikola VlašićSp 2026.Svjetsko Prvenstvo
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