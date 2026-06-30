Perišić je u impresivnom poretku najbolji na SP-u: Hrvatska ima tri igrača u Top 10

Ivan Perišić poseban je igrač i bez sumnje jedan od najboljih koje je Hrvatska ikad imala.

I na ovom Svjetskom prvenstvu Perišić je ponovno maestralan, a posebno se ističe igra s obje noge. Kako je već navikao zbunjivati protivnike koji ga ne mogu svrstati niti lijevo niti desno, sada je stigla još jedna potvrda njegove izvrsnosti.

Gradient Sports je objavio popis igrača koji su najviše igrali s obje noge na ovom Mundijalu. Ivan Perišić je na prvom mjestu sa savršenih 50/50 posto.

A look at the most 'two-footed' players at the 2026 World Cup, accounting for every pass, cross, shot, and clearance made during the tournament.



Three Croatia players make the top 10, with Ivan Perišić currently recording a perfect 50/50 split 🤯#FWC26 🇭🇷 pic.twitter.com/4E209wuJQR — Gradient Sports (@Gradient_Sports) June 30, 2026

Iza njega je još jedan poznati 'dvonožac' Ousmane Dembélé (FRA) koji je kroz grupnu fazu, imao 48,9% dodavanja, centaršuteva i izbijanja lopte lijevom nogom, a 51,1% desnom nogom.

Na vrlo sličnom postotku kao Dembele je i Torbjorn Heggem (NOR), a pogledamo li Top 10 vidjet ćemo ukupno tri hrvatska igrača!

Na šestom mjestu je Marin Pongračić s 53/74, a iza njega, na sedmom mjestu, je Joško Gvardiol s 45/55 posto.

Objavio je postavio na svoj story i Ivan Perišić uz emotikon namigivanja, a to možete pogledati OVDJE.