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Perišić je u impresivnom poretku najbolji na SP-u: Hrvatska ima tri igrača u Top 10

Perišić je u impresivnom poretku najbolji na SP-u: Hrvatska ima tri igrača u Top 10
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Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vještina je to koju ima jako mali broj svih onih elitnih igrača na svijetu

30.6.2026.
22:37
Sportski.net
Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Ivan Perišić poseban je igrač i bez sumnje jedan od najboljih koje je Hrvatska ikad imala. 

I na ovom Svjetskom prvenstvu Perišić je ponovno maestralan, a posebno se ističe igra s obje noge. Kako je već navikao zbunjivati protivnike koji ga ne mogu svrstati niti lijevo niti desno, sada je stigla još jedna potvrda njegove izvrsnosti. 

Gradient Sports je objavio popis igrača koji su najviše igrali s obje noge na ovom Mundijalu. Ivan Perišić je na prvom mjestu sa savršenih 50/50 posto. 

Iza njega je još jedan poznati 'dvonožac' Ousmane Dembélé (FRA) koji je kroz grupnu fazu, imao 48,9% dodavanja, centaršuteva i izbijanja lopte lijevom nogom, a 51,1% desnom nogom.

Na vrlo sličnom postotku kao Dembele je i Torbjorn Heggem (NOR), a pogledamo li Top 10 vidjet ćemo ukupno tri hrvatska igrača! 

Na šestom mjestu je Marin Pongračić s 53/74, a iza njega, na sedmom mjestu, je Joško Gvardiol s 45/55 posto. 

Objavio je postavio na svoj story i Ivan Perišić uz emotikon namigivanja, a to možete pogledati OVDJE

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Ivan Perišić
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