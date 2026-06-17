Perišić je apsolutna mašina: Ovo na svjetskim prvenstvima imaju samo on i Messi

Hrvatska je Svjetsko prvenstvo otvorila protiv Engleske, a Ivan Perišić igra svoj četvrti Mundijal.

U završnim sekundama prvog poluvremena Pašalić je ubacio za Perišića koji je glavom spustio loptu na nogu Musi, a ovaj je s 10-ak metara probio Pickforda.

Perišić je tako asistirao za gol na četiri svjetska prvenstva, a samo je Lionel Messi asistirao na istom broju svjetskih prvenstava (od 1966. godine).

4 - Ivan Perisic has assisted a goal on four World Cup editions, with only Lionel Messi also providing an assist on as many World Cup tournaments on record (since 1966).



Evergreen. pic.twitter.com/nyP48oW3E9 — OptaJohan (@OptaJohan) June 17, 2026

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade.

Kapetan engleske reprezentacije svladao je Livakovića iz drugog pokušaja s bijele točke. Prvi udarac Livaković mu je sjajno obranio, ali nakon intervencije VAR suca Jeromea Brisarda glavni je sudac dvoboja Clement Turpin dosudio ponavljanje najstrože kazne jer uočeno kako je Livaković prerano napustio gol-liniju.

Kazneni udarac skrivio je hrvatski kapetan Luka Modrić koji u pokušaju izbijanja lopte nakon engleskog kornera nije primjetio utrčavanje Maduekea pa je umjesto lopte zamahnuo po nogama suparničkog igrača.

Hrvatska je izjednačila nakon odlične kombinacije Baturine i Petra Sučića. Baturina je lijepom dijagonalom pronašao Sučića u kaznenom prostoru, ovaj je uspio nekoliko sekundi zadržati loptu, a onda poslati povratnu na 16 metara gdje je natrčao upravo Baturina i snažnim udarcem pogodio pod samu gredu nemoćnog Pickforda.

Udarac iz kuta u 42. minuti bio je koban za Hrvatsku. Ubacio je Rice, a najviši u skoku na 10-ak metara od vrata bio je Kane i udarcem glavom još jednom zatresao mrežu.

Nakon toga uslijedio je i spomenuti gol Muse.