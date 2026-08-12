Dinamo je potvrdio prolaz, a uzvrat u Litvi otkrio je pet važnih spoznaja

Dinamo je pobjedom od 2:1 u Kaunasu potvrdio prolazak u play-off Lige prvaka s ukupnih 7:1 u dvije utakmice protiv Žalgirisa. Iako rezultat sugerira rutinu, utakmica je bila sve samo ne to. Gotovo sat vremena s igračem manje razotkrilo je vrline i mane momčadi ključne za nastavak europskog puta.

Nepotrebna nervoza i crveni karton

Ključni trenutak dogodio se u 33. minuti. Pri vodstvu 2:0, vratar Ivan Filipović neshvatljivo je izletio izvan šesnaesterca i opasnim startom zaradio izravni crveni karton. Takav potez bio je potpuno nepotreban u praktički riješenoj utakmici i unio je nervozu u momčad, pokazavši potencijalnu nesigurnost na ključnoj poziciji.

Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Mišićeva klasa

Prije nego što je nastao kaos, Josip Mišić pokazao je zašto je vođa ove momčadi. Njegov pogodak za 2:0 bio je istinsko remek-djelo. Oduzeo je loptu na dvadesetak metara i ispalio projektil u gornji kut. Taj potez nije bio samo gol, već demonstracija individualne kvalitete i samopouzdanja, potvrda da Mišić može preuzeti odgovornost.

Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Pad u igri nakon isključenja

S igračem manje, Dinamo se u drugom poluvremenu povukao i prepustio inicijativu domaćinu. Kauno Žalgiris je dominirao posjedom, a nagrada je stigla u 57. minuti kada je Gabriel Debeljuh smanjio rezultat. Do kraja utakmice pričuvni vratar Ivan Nevistić imao je pune ruke posla, što pokazuje da momčad teško kontrolira igru kada se okolnosti okrenu protiv nje.

Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Širina klupe na ozbiljnom testu

Prisilne izmjene stavile su Dinamovu klupu na kušnju. Ulaskom Nevistića žrtvovan je ofenzivac Lisica, a igra prema naprijed postala je praktički nepostojeća. Igrači koji su ušli nisu donijeli potrebnu stabilnost. Drugo poluvrijeme otkrilo je da momčad postaje bezopasna kada se osloni na rezervne snage, što je zabrinjavajuće s obzirom na napornu sezonu.

Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Pobjednički mentalitet

Unatoč problemima, sat vremena igre s desetoricom i primljenom golu, Dinamo je uspio sačuvati prednost i pobijediti. Sposobnost da se utakmica privede kraju s pozitivnim ishodom u teškim okolnostima pokazuje mentalnu snagu i pobjednički karakter. Ta je kvaliteta ključna za samopouzdanje i bit će presudna u borbi za elitu.

Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Uzvrat u Litvi bio je vrijedna lekcija. Iako je prolaz osiguran, Kovačevićeva momčad dobila je jasan popis zadataka i upozorenja prije ključnih dvoboja koji slijede.