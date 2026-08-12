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Europa se priprema za nevjerojatan fenomen: U jednoj državi visoka pripravnost, treba paziti na jedno

Europa se priprema za nevjerojatan fenomen: U jednoj državi visoka pripravnost, treba paziti na jedno
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Redovi za kupnju naočala za promatranje pomrčine Sunca u Parizu
Foto: Pinto/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prognoze sugeriraju da oblaci vjerojatno neće zakloniti pogled na ovaj nebeski događaj

12.8.2026.
8:09
Hina
Pinto/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Očekuje se da će milijuni ljudi u srijedu navečer usmjeriti pogled prema zapadnom horizontu dok pomrčina Sunca bude prelazila preko dijelova Europe, a Španjolska će doživjeti svoju prvu potpunu pomrčinu u više od stoljeća.

Mjesec će početi prolaziti ispred Sunca netom prije zalaska, donoseći uvjete slične sumraku ili potpuni mrak dijelovima kontinenta.

U velikim dijelovima Španjolske pomrčina će biti potpuna. Prognoze sugeriraju da oblaci vjerojatno neće zakloniti pogled na ovaj nebeski događaj.

Certificirane zaštitne naočale

Bitno je nositi certificirane zaštitne naočale kada se gleda u Sunce, čak i kada ga djelomično zaklanja Mjesec, kako bi se izbjegao rizik od nepovratnog oštećenja oka.

U Španjolskoj su vlasti također u stanju visoke pripravnosti zbog rizika od šumskih požara.

Očekuje se da će se stotine tisuća ljudi okupiti na otvorenom kako bi gledali pomrčinu, što izaziva zabrinutost da bi velike gužve mogle povećati rizik od požara.

Velika područja Španjolske već su pogođena šumskim požarima ove godine.

Pomrčina SuncaEuropašpanjolskaMjesec
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