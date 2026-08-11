Čeka nas pomrčina Sunca: Evo gdje će prizor biti najbolji, sprema se pravi spektakl!

Svijet nestrpljivo iščekuje potpunu pomrčinu Sunca.

Pomrčina Sunca događa se kada se Mjesec nađe točno između Sunca i Zemlje. Mjesečeva orbita nije savršeno poravnata sa Zemljinom orbitom oko Sunca; nagnuta je za oko pet stupnjeva.

Stoga je rijetko da se Mjesec nađe baš na mjestu gdje njegova orbita presijeca Zemljinu i najčešće prođe prividno iznad ili ispod Sunca na našem nebu. Inače bismo pomrčine imali svakog mjeseca, nekad i dvaput, i bile bi nam vrlo uobičajene.

Potpuna pomrčina Sunca ovog će se puta dogoditi na Grenlandu, na zapadu Islanda i na sjeveroistoku Španjolske.

Hrvatska će se nalaziti u Mjesečevoj polusjeni pa će pomrčina iz Hrvatske biti djelomična - Sunce će u Osijeku i Splitu biti 48 posto zaklonjeno Mjesecom, u Zadru 64 posto, u Zagrebu oko 71 posto, a u Puli čak 82 posto. Početak pomrčine počinje oko 19.30 sati, ovisno o tome gdje se u Hrvatskoj nalazite, a završit će oko 30 do 45 minuta kasnije.

Samo kroz specijalizirane naočale

Treba napomenuti da je jedina sigurna metoda promatranja kroz specijalizirane naočale, pod svaku cijenu izbjegavajte imrovizirana rješenja. Ovaj nebeski fenomen će se sutra pratiti i u cijeloj Hrvatskoj. Organizirana su gledanja pomrčine: od zvjezdarnice u Zagrebu, preko Rijeke, Istre, Lošinja, do okolice Splita. Udruga Zvjezdano selo Mosor, u zvjezdarnici u Sitnom Gornjem organizira i tradicionalno javno promatranje Perzeida, poznatih i kao "Suze sv. Lovre", ali i pomrčine.

Astronomski spektakl pratit će se i na Punta Planci - najistureniji je to dio istočne obale Jadranskog mora smješten između Rogoznice i Primoštena.

"Ne može se doći do njega direktno s automobilima pa onda se treba ostaviti auto dalje i pješačiti možda kilometar, dva da bi se došlo na samu puntu planku, ali s druge strane kad se dođe tamo mislim da će svima biti jasno zašto je taj položaj tako interesantan. Nemamo nikakvu opstrukciju s te strane otoka tako da ćemo imati zalazak Sunca zajedno s pomrčinom direktno u more i to će biti spektakl za vidjeti", objasnio je Saša Nuić, član astronomskog društva "Beskraj iz Zagreba".