Petar iz 'Gospodina Savršenog' javio se s Bliskog istoka: Pokazao kako izgleda njegova avantura

Bivši Gospodin Savršeni Petar Rašić (30) ovih je dana zamijenio Hrvatsku nešto udaljenijom destinacijom. Pratiteljima se javio iz Libanona, a putem društvenih mreža pokazao je prve prizore s putovanja.

Petar je na Instagramu najprije podijelio fotografiju užurbane gradske prometnice, uz koju je kratko napisao: "Hello", a oznaka lokacije odmah je otkrila gdje se nalazi - Bejrut, Libanon.

Foto: Instagram

Petar stigao u Libanon

Čini se da je Petar domaće ljetne prizore odlučio nakratko zamijeniti atmosferom Bliskog istoka. Prvi kadar koji je podijelio pokazuje sasvim drugačiju sliku od one na koju su njegovi pratitelji navikli - gust promet, visoke zgrade i panoramu Bejruta u pozadini.

No nije ostao samo na gradskim prometnicama. U sljedećem storiju pokazao je i nešto mirniju, slikovitiju stranu svoje nove destinacije. Snimio je usku ulicu prekrivenu velikim bijelim platnima koja stvaraju hlad, dok se između starih kamenih zidova i šarenih pročelja protežu lampice i bujno zelenilo.

Foto: Instagram

Iako zasad nije otkrio razlog putovanja ni koliko planira ostati u Libanonu, prema njegovim objavama čini se kako je već krenuo u istraživanje Bejruta.

Nakon prekida s Anastasijom ponovno zajedno

Podsjetimo, Petrovo putovanje dolazi nakon burnog razdoblja u njegovu privatnom životu. On i Anastasia Kaleb (23), s kojom je napustio prošlu sezonu 'Gospodina Savršenog', nedavno su potaknuli glasine o prekidu nakon što su uklonili zajedničke fotografije s društvenih mreža. Anastasia je potom za Net.hr i potvrdila kraj veze, poručivši kako je odluka bila njezina nakon što je narušeno ono što smatra temeljem svake veze.

Ipak, ubrzo je uslijedio potpuni preokret. Anastasia je objavila snimku na kojoj je ponovno u Petrovu zagrljaju, a potom i njegovu fotografiju uz opis "moja ljubav", čime su potvrdili pomirenje.

Od tada gotovo svakodnevno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a još prije nekoliko dana zajedno su uživali u Zadru i na Dugom otoku.