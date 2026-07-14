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Pukla ljubav Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Pratitelji primijetili neobičan detalj

Pukla ljubav Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Pratitelji primijetili neobičan detalj
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Foto: RTL

Anastasia je obrisala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio sve zajedničke fotografije

14.7.2026.
21:22
Hot.hr
RTL
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Petar Rašić (29) i Anastasia Kaleb (22), jedan od omiljenih parova iz posljednje sezone showa Gospodin Savršeni, potaknuli su nagađanja o prekidu. Naime, pratitelji su primijetili da je Petar sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u međuvremenu deaktivirala svoj profil na toj društvenoj mreži.

Njihov odnos postao je tema i na Redditu, gdje pojedini korisnici tvrde da par već neko vrijeme nije zajedno. Ipak, zasad se ni Petar ni Anastasia nisu javno oglasili o navodima o prekidu.

Pukla ljubav Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Pratitelji primijetili neobičan detalj
Foto: RTL

Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a nakon završetka emitiranja oboje su isticali kako su sretni i zadovoljni svojom vezom.

"Nakon showa nije bilo nijednog trenutka u kojem bih posumnjala u našu povezanost, naprotiv, ona svakim danom postaje sve jača", napisala je tada Anastasia na društvenim mrežama.

Sličnog je mišljenja bio i Petar, koji je nakon završetka showa izjavio kako je njihova veza u stvarnom životu čak i bolja nego što je očekivao.

Anastasia KalebPetar RašićPrekidGospodin Savršeni 2026
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